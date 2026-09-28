VIDEO Lepršavi 'Zmajevi' slavili u golijadi usred Rumunjske!

Bosna i Hercegovina upisala je visoku 4-2 pobjedu protiv Rumunjske u Bukureštu u dvoboju 2. kola skupine B4 Lige nacija.

Gosti nisu dugo čekali na pogodak. U 12. minuti Bajraktarević je sjajnim potezom izbacio svog čuvara i ubacio s desne strane, a Gigović je utrčao u peterac i ramenom zahvatio loptu te je poslao iza leđa Radua za 1-0. Samo sedam minuta kasnije već je bilo 2-0. Bašić je izveo korner s desne strane, a Muharemović glavom pogodio za 2-0. Rumunjska je u 28. minuti smanjila zaostatak. Eissat je precizno ubacio s lijeve strane u kazneni prostor, gdje je Birligea bio najviši i glavom svladao Zlomislića za 2-1.

Foto: EDUARD VINATORU

U 40. minuti već je bilo 3-1. Alajbegović je s lijeve strane krenuo prema sredini i desnom nogom pucao, a Radu je odbio loptu. Na pravom mjestu našao se Tabaković i iz neposredne blizine pospremio odbijanac za 3-1. Gosti su sjajno otvorili i drugo poluvrijeme. U 55. minuti Bajraktarević se namjestio na lijevu nogu i ubacio prema petercu, a Mahmić je utrčao i glavom pospremio loptu za 4-1. Konačni rezultat 4-2 postavio je Cicaldau golom u 62. minuti. Golove možete pogledati OVDJE.

Bosna i Hercegovina preuzela je drugu poziciju u skupini B4 s četiri osvojena boda. Nakon 3-1 pobjede protiv Poljske, Švedska je vodeća sa šest bodova.