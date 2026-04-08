VIDEO Leti, leti lopta i goool! Pogledajte bizaran gol s centra

Nk Mahovo dočekao je Nk Ašk u 16. kolu Druge županijske nogometne lige i pobijedio 5-1, a nevjerojatan gol zabio je Stjepan Štefuliga.

Izveo je slobodan udarac sa svoje polovice, napucao loptu snažno prema golu suparnika, a ona je nakon dugog leta završila u golu. Oduševio je gol sveprisutno gledateljstvo koje je uz živopisne povike proslavilo gol.

Posebnu težinu ovom golu daje činjenica da je ovo bio svojevrsni "derbi začelja", s obzirom na to da je Mahovo 10. na tablici sa 17 bodova, a Ašk je 12. s 15 bodova. U ligi se natječe 13 momčadi.