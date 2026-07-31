VIDEO Livaja gledao u prazno, a Pukštas neutješno plakao. Tko je kriv za Hajdukov eurodebakl?

Hajduk je 16. sezonu zaredom (!) ispao u nekom od pretkola europskih kupova, ovaj put u drugom kolu kvalifikacija za Europsku ligu, i to će biti još jedno poglavlje u nizu blamaža po Starom kontinentu. Jer kad iz Splita doneseš 2-0 na uzvrat protiv Pafosa pa u 91. minuti primiš gol za produžetke, a odmah u 93. i još jedan i izgubiš 4-0, to blamaža svakako jest.

POGLEDAJTE GALERIJU: Pafos - Hajduk 4-0

Igrači "bilih" nisu se mogli načuditi kako su izgubili prednost iz prvog dvoboja. Odgovore možda treba tražiti u izrazito obrambeno orijentiranoj taktici, zbog koje je prije koji tjedan Engleska ispala od Argentine sa Svjetskog prvenstva, a pokazalo se da u takvoj igri na jedan gol ne možeš preživjeti kod lanjskog sudionika Lige prvaka.

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Kamere su poslije dvoboja fiksirale dvojicu Hajdukovih igrača. Prvo Marka Livaju, koji je blijedo gledao u prazno nakon utakmice u kojoj je ušao s klupe najranije ikad u četvrtoj ovosezonskoj utakmici, u 63. minuti, pa u posljednjim trenucima osnovnog dijela utakmice promašio stopostotnu situaciju za gol koji bi Hajduku donio prolazak u iduću fazu.

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Jedini koji je pokazivao žestoke emocije je litavski Amerikanac Rokas Pukštas, koji je plakao na travnjaku, a tješiti ga je došao trener Gonzalo Garcia. I mnogim je navijačima za oko upala upravo ta slika, kako je najviše za ovo ispadanje stalo jednom strancu.

Kako god, Hajduk prvi put nakon spomenutog 16. poraza u 16 godina ima priliku za popravni jer seli u treće pretkolo Konferencijske lige, gdje ga očekuje litavski Žalgiris. Prva utakmica igra se u Kaunasu 6. kolovoza, uzvrat je u Splitu 13. kolovoza. Za dobrobit hrvatskog nogometa, nadajmo se da i ova europska sezona neće potrajati do Velike Gospe, nego da će se, uz malo sreće u ždrijebu u ponedjeljak, navijači ipak radovati ulasku u skupine trećeg Uefina klupskog natjecanja po jakosti.