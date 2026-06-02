VIDEO Livaju se ne dira: 'Je li bio dobar, pa bolji od tebe 100 puta! Zašto bi išao iz Hajduka?'

Marko Livaja u očima navijača Hajduka ima poseban status. On je više od igrača i više od kapetana. Od kad je došao u klub 2021. godine, u Splitu se nije pojavio nogometaš koji bi ga zamijenio, a i pitanje je hoće li i nakon njega. Ipak, ove sezone nije bio na uobičajenoj razini pa se po gradu priča o mogućem odlasku Livaje iz kluba. Jedan gospodin dao je vrlo brz i efikasan odgovor na tu temu.

Gospodin Petar upitan je treba li Livaja napustiti Hajduk.

- Biži ća, pa zašto da napusti Hajduk. Je li bio dobar ove sezone? Pa bolji od tebe sto puta - rekao je gospodin novinaru TV Dalmacije.

Sličnog uvjerenja, ali možda ne ovakve intonacije, mnogi su navijači Hajduka. Livaja je splitskom klubu donio golove, dva Kupa i mnogobrojne prekrasne trenutke. U tek minuloj sezoni nije igrao puno, došlo je do nesuglasica s Gonzalom Garcijom, a ima i veliku plaću. Livaja želi ostati u klubu, vjerojatno i hoće, ali ljeto će biti "napeto".