VIDEO Livaković primio prvi gol u Barceloni, navijačka stranica: 'Nije kriv, ništa tu nije mogao'

Barcelona u sedmom kolu La Lige gostuje u Andaluziji kod Seville, a na golu katalonskog diva debitirao je golman hrvatske reprezentacije Dominik Livaković.

Livaković je na golu zamijenio inače prvog golmana Katalonaca Joana Garciju koji se ozlijedio u prošlom kolu protiv Racinga. Međutim, Hrvat je već na početku susreta primio gol u debitantskom nastupu.

Fofana je zabio gol u 19. minuti, a Livakovićev gol pogodio je glavom nakon ubačaja na prvu stativu. Livaković tu nije puno mogao, bio je to oštar ubačaj Felixa Correire, koji je lijepo probio Garciju na lijevoj strani. Gol pogledajte OVDJE.

Navijačka stranica Barcelone stala je u obranu hrvatskog golmana te na X-u objavila kako 'Livaković tu nije imao šanse, nije kriv'.

Livakovic had no chance there. Unfortunate. — total Barça (@totalBarca) September 19, 2026

Međutim, vodstvo Seville nije dugo trajalo. Izjednačila je Barcelona samo tri minute kasnije kada je zabio brazilski napadač Raphinha. Bio mu je to već 10. gol ove sezone u La Ligi, a nije stao ni u nastavku.

Pogodio je Sevillinu mrežu u drugom poluvremenu, u 55. i 69. minuti i tako postigao hat-trick.