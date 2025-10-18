Obavijesti

Sport

Komentari 4
LA LIGA

VIDEO Livakoviću opet klupa, a Barcelona je u zadnjem napadu pobijedila njegovu Gironu

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Livakoviću opet klupa, a Barcelona je u zadnjem napadu pobijedila njegovu Gironu
2
Foto: Albert Gea

Dominik Livaković još čeka prve minute u Gironi! Barcelona u drami protiv Girone: Araujo zabio u 94. minuti i donio pobjedu. Barca opet na vrhu La Lige

Hrvatski reprezentativac Dominik Livaković (30) i dalje čeka prve minute u dresu španjolskog prvoligaša Girone, koja je u utakmici 9. kola La Lige odmjerila snage s katalonskim rivalom, Barcelonom. Momčad Hansija Flicka u dramatičnom je stilu osvojila tri boda nakon pobjedničkog gola Ronalda Arauja u 94. minuti.

Aktualni prvak Španjolske poveo je u 13. minuti preko Pedrija, koji je zabio predivan gol nakon što je 'izvozao' obranu Girone. Asistirao mu je Lamine Yamal, koji se oporavio od ozljede u području pubične kosti. Njegov gol možete pogledati OVDJE.

LaLiga - FC Barcelona v Girona
Foto: Albert Gea

Veselje Barcelone, međutim, nije dugo trajalo. Stoper Axel Witsel zabio je gol škaricama već u 20. minuti, a njegov gol možete pogledati klikom OVDJE.  Kada je sve upućivalo prema tome da će Barcelona kiksati drugu utakmicu u nizu (u prošlom kolu su izgubili čak 4-1 od Seville), ukazao se Ronald Araujo i spasio dan Flicku i ekipi.

Iako je stoper, Araujo je poput golgetera vrebao pred protivničkim golom, što mu se i isplatilo jer je donio tri boda Barceloni kvalitetnom završnicom. Gol možete pogledati OVDJEBarcelona se vratila na vrh La Lige s 22 osvojena boda, jednim više od Reala, koji u nedjelju igra svoju utakmicu protiv Getafea.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Ovako su Barbara i Filip proveli ljeto prije vjenčanja
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Ovako su Barbara i Filip proveli ljeto prije vjenčanja

Kakvih godinu dana za Barbaru Matić. U 2024. je godini prekinula šestogodišnju vezu i zaruke s Franom Vugdelijom, uzela zlato na OI u Parizu, a 17. listopada 2025. udala se za srpskog judaša Filipa Đinovića
VIDEO Pogledajte zdravicu judaškog bračnog para: Vjenčali se Barbara Matić i Filip Đinović!
ČESTITKE MLADENCIMA

VIDEO Pogledajte zdravicu judaškog bračnog para: Vjenčali se Barbara Matić i Filip Đinović!

Hrvatska olimpijska pobjednica Barbara Matić i srpski judaš Filip Đinović vjenčali su se u luci pred hotelom Ambasador u Splitu. Svega malo više od godine dana nakon što su započeli vezu, izrekli su "sudbonosno da". Podsjetimo, Matić je prošle godine prekinula šestogodišnju vezu i zaruke s Franom Vugdelijom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025