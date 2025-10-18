VIDEO Livakoviću opet klupa, a Barcelona je u zadnjem napadu pobijedila njegovu Gironu

Hrvatski reprezentativac Dominik Livaković (30) i dalje čeka prve minute u dresu španjolskog prvoligaša Girone, koja je u utakmici 9. kola La Lige odmjerila snage s katalonskim rivalom, Barcelonom. Momčad Hansija Flicka u dramatičnom je stilu osvojila tri boda nakon pobjedničkog gola Ronalda Arauja u 94. minuti.

Aktualni prvak Španjolske poveo je u 13. minuti preko Pedrija, koji je zabio predivan gol nakon što je 'izvozao' obranu Girone. Asistirao mu je Lamine Yamal, koji se oporavio od ozljede u području pubične kosti. Njegov gol možete pogledati OVDJE.

Foto: Albert Gea

Veselje Barcelone, međutim, nije dugo trajalo. Stoper Axel Witsel zabio je gol škaricama već u 20. minuti, a njegov gol možete pogledati klikom OVDJE. Kada je sve upućivalo prema tome da će Barcelona kiksati drugu utakmicu u nizu (u prošlom kolu su izgubili čak 4-1 od Seville), ukazao se Ronald Araujo i spasio dan Flicku i ekipi.

Iako je stoper, Araujo je poput golgetera vrebao pred protivničkim golom, što mu se i isplatilo jer je donio tri boda Barceloni kvalitetnom završnicom. Gol možete pogledati OVDJE. Barcelona se vratila na vrh La Lige s 22 osvojena boda, jednim više od Reala, koji u nedjelju igra svoju utakmicu protiv Getafea.