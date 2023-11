VIDEO Luis Diaz spasio Liverpool u 95. minuti pa poslao poruku gerilcima koji su mu zatočili oca

Nogometaši Luton Towna i Liverpoola u susretu 11. kola engleske Premier lige odigrali su 1-1 (0-0).

Domaći su stigli nadomak vrijedne pobjede kada je Chong (80) realizirao protunapad za vodstvo, ali je Diaz (90+5) duboko u sudačkoj nadoknadi iskoristio neopreznost obrane i poravnao na 1-1.

Bio je to trenutak koji je zaista mnogo značio Diazu čijeg oca gerilci u Kolumbiji drže zatočenog. Ranije su mu oteli i majku, no nju su odlučili pustiti. Oca su zadržali i od nogometaša engleskog prvoligaša zahtijevaju novčanu naknadu, no javnosti još nije poznato o kojem iznosu se radi.

- Sloboda za tatu - stajao je natpis na majici ispod Diazova dresa.

Liverpool se, ustvari, spašavao iako je u 71. minuti imao fantastičnu šansu za vodstvo, no Darwin Nunez je promašio zaista nemoguće. Primio je loptu na lijevoj strani, pred sobom imao praznu mrežu pa prebacio gol.

Treći Liverpool sada ima 24 boda, kao i četvrti Arsenal, vodeći Manchester City ima tri boda više, a drugi Tottenham Hotspur, koji će u ponedjeljak ugostiti Chelsea, dva više i utakmicu manje.

Luton je, pak, izašao iz zone ispadanja, ali samo zbog bolje razlike pogodaka od Bournemoutha, oba sastava imaju po šest bodova, dok su iza njih samo Burnley i Sheffield United sa po četiri boda.

