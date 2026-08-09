SAŽETAK UTAKMICE
VIDEO Lokosi sredili Goricu za nova tri boda. Briljirao je Pajač, zabio i debitant! Evo golova...
LOKOMOTIVA - GORICA 3-1 Na Maksimiru su lokosi došli do nova tri boda u novoj HNL sezoni pobjedom protiv Gorice. Utakmicu s dosta tenzija obilježio je sjajni Marko Pajač koji je asistirao za prvi gol Mariću, a zakuhao drugi kada je Kavelj zabio auto-gol. Bogojević je smanjio, Gorica je pritiskala i nizala šanse, ali onda primila kontru pred kraj. Lokosi sele na vrh tablice s Osijekom
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