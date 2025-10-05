VIDEO Lokosi uz tri intervencije iz VAR sobe pobijedili Dinamo. Pogledajte sve ključne trenutke

GOLOVI S UTAKMICE

VIDEO Pogledajte lekciju koju je Slaven očitao očajnom Osijeku SLAVEN - OSIJEK 2-1 Bila je to daleko najgora utakmica u ovom dijelu sezone, rekao je Simon Rožman nakon što su Michael Agbekpornu i Ante Šuto srušili 'bijelo-plave'. Osječani su mogli na treće mjesto, ostali su osmi. Pogledajte kako su 'farmaceuti' izdominirali Osijek u ludoj utakmici koja je trajala čak 103 minute, ali i nesvakidašnji okršaj Nestorovskog i Mkrtčjana zbog kojeg je Makedonac pocrvenio

