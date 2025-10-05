CRNA MAČKA 'MODRIH'
VIDEO Lokosi uz tri intervencije iz VAR sobe pobijedili Dinamo. Pogledajte sve ključne trenutke
LOKOMOTIVA - DINAMO 2-1 Aleks Stojaković u 21. minuti doveo je formalnog domaćina u vodstvo nakon što su Ivan Matić i Dario Kulušić u VAR sobi utvrdili da nije bio u zaleđu. Poništen im je još jedan gol krajem prvog poluvremena zbog faula na Bennaceru. Ivan Nevistić napravio je glupost utakmice faulom za penal u 61. koji je realizirao Marko Pajač, a Beljo u 67. zabio sedmi gol sezone.
