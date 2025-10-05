Obavijesti

CRNA MAČKA 'MODRIH'

VIDEO Lokosi uz tri intervencije iz VAR sobe pobijedili Dinamo. Pogledajte sve ključne trenutke

LOKOMOTIVA - DINAMO 2-1 Aleks Stojaković u 21. minuti doveo je formalnog domaćina u vodstvo nakon što su Ivan Matić i Dario Kulušić u VAR sobi utvrdili da nije bio u zaleđu. Poništen im je još jedan gol krajem prvog poluvremena zbog faula na Bennaceru. Ivan Nevistić napravio je glupost utakmice faulom za penal u 61. koji je realizirao Marko Pajač, a Beljo u 67. zabio sedmi gol sezone.

Lokomotiva - Dinamo 2-1
Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Opširniji sažetak utakmice pogledajte OVDJE, a sve o utakmici pročitajte OVDJE.

VIDEO S MAKSIMIRA

Pogledajte reakciju Bad Blue Boysa nakon poraza Dinama

Iako je njihova momčad izgubila od Lokomotive (2-1), navijačka skupina na sjeveru zapljeskala je igračima koji su uglavnom gledali u pod. Povela je i pjesmu: "Volim Dinamo jer je život moj..."

BBB pozdravili igrače unatoč porazu
Video: Hrvoje Tironi /24sata
ŠA-LA-LA-LA-LA-LA-LAAA...

VIDEO Tresao se Maksimir! Evo kako su lokosi proslavili trijumf

LOKOMOTIVA - DINAMO 2-1 Kapetan lokosa Denis Kolinger poveo je u utrobi maksimirskog stadiona pjesmu nakon pobjede nad gradskim rivalom u devetom kolu HNL-a. Pjesma je postajala sve glasnija. Pogledajte

Lokomotiva - Dinamo 2-1
Video: NK Lokomotiva Zagreb/Facebook
GOLOVI S UTAKMICE

VIDEO Prvak konačno lakše diše nakon Gorice! Pogledajte prvo slavlje Rijeke još od kolovoza

GORICA - RIJEKA 1-3 Victor Sanchez slavi prvu pobjedu u HNL-u na klupi Rijeke, ali i Dantasa, Fruka i Adu-Adjeija koji su mu je donijeli. Riječani su konačno prekinuli crni niz od sedam utakmica bez pobjede, a utješni pogodak domaćina bio je nesvakidašnji prizor

HNK Gorica - HNK Rijeka 1:3
Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
GOLOVI S UTAKMICE

VIDEO Pogledajte lekciju koju je Slaven očitao očajnom Osijeku

SLAVEN - OSIJEK 2-1 Bila je to daleko najgora utakmica u ovom dijelu sezone, rekao je Simon Rožman nakon što su Michael Agbekpornu i Ante Šuto srušili 'bijelo-plave'. Osječani su mogli na treće mjesto, ostali su osmi. Pogledajte kako su 'farmaceuti' izdominirali Osijek u ludoj utakmici koja je trajala čak 103 minute, ali i nesvakidašnji okršaj Nestorovskog i Mkrtčjana zbog kojeg je Makedonac pocrvenio

Slaven Belupo - Osijek
Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

