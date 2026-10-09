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NIJE IŠLO

VIDEO Loša večer Darija Šarića u porazu Efesa kod Olympiacosa

Piše HINA,
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VIDEO Loša večer Darija Šarića u porazu Efesa kod Olympiacosa
Osijek: Kvalifikacijska utakmica za Svjetsko prvenstvo košarkaša: Hrvatska - Izrael | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Šarić za zaborav u debaklu Efesa u Ateni, Žižić blistao u pobjedi Bešiktaša!

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Kapetan hrvatske košarkaške reprezentacije Dario Šarić nije imao svoju večer u 4. kolu Eurolige, on je u teškom 66-89 porazu Anadolu Efesa na gostovanju kod Olympiacosa postigao tek jedan poen uz četiri skoka za 18:38 minuta provedenih na parketu.

Šarić je promašio svih pet šutova za tricu te jedan za dva, dok je s linije slobodnih bacanja imao polovičan učinak od 1-2. Jean Montero je predvodio Olympiacos sa 16 pogodaka, dok je Cameron Payne ubacio 12 za Efes. Efes je sada na omjeru pobjeda i poraza 1-3, a Olympiacos na 3-1.

Najbolje trenutke utakmice pogledajte OVDJE.

Ante Toni Žižić je u 92-84 gostujućoj pobjedi Besiktasa protiv Kosner Baskonije sudjelovao sa šest koševa (šut za dva 2-2, slobodna bacanja 2-2) i pet skokova za 15:45 minuta provedenih u igri. 

Goste je do druge pobjede predvodio Scottie Wilbekin sa 24 pogotka, dok je Chris Duarte zabio 23 za Baskoniju koja je na omjeru 1-3.

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