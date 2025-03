VIDEO Luda završnica: Bullsi pobijedili Lakerse košem s pola terena u zadnjoj sekundi...

Chicago Bullsi su drugi put u tjedan dana pobijedili Los Angeles Lakerse. Ono što su jutros učinili posebno je impresivno. Bullsi su slavili u posljednjoj sekundi košem Josha Giddyja s polovice igrališta, koji je pogodio za 119-117.

Na domaćem terenu u Chicagu, domaćin je bolje otvorio susret i nakon prve četvrtine imao 10 koševa prednosti. No, serijom Austina Reavesa Lakersi su se do poluvremena vratili u igru pa su na odmor otišli s košem prednosti. U trećoj četvrtini činilo se da su gosti prelomili utakmicu, a posebno su briljirali Luka Dončić i LeBron James, koji su 12 minuta prije kraja doveli Lakerse u vodstvo od 16 koševa.

Foto: David Banks

No, tada je uslijedio nestvaran preokret Bullsa. Coby White pogodio je dvije uzastopne trice i tako utakmicu učinio neizvjesnom. Jedanaest sekundi prije kraja Patrick Williams ubacio je tricu i smanjio prednost Lakersa na samo dva koša. Bullsi su ostali visoko u pritisku, a nakon otvaranja igre LeBron je nevjerojatno pogriješio i olako predao loptu Giddyju. On je pronašao Whitea, koji je pogodio još jednu tricu i doveo Chicago u vodstvo sedam sekundi prije kraja. Reaves je zatim vratio prednost Lakersima, no Giddy je preuzeo odgovornost i nakon brzog izlaska s pola terena pogodio za pobjedu domaćina, izazvavši ludnicu u areni.

Kod Chicaga je najučinkovitiji bio White s 26 koševa, tri skoka i devet asistencija. Slijedio ga je Giddy s 25 koševa, 14 skokova i 11 asistencija, dok je Kevin Huerter ubacio 21 koš, uz šest skokova i pet asistencija. U redovima Lakersa najučinkovitiji je bio Reaves s 30 poena, jednim skokom i tri asistencije. Luka Dončić postigao je 25 poena, uz 10 skokova i osam asistencija, dok je Jaxson Hayes dodao 18 poena, osam skokova i jednu asistenciju. LeBron nije imao svoju večer te je ubacio 17 koševa, uz pet skokova i 12 asistencija.

Ovom pobjedom Bullsi su nastavili dobar niz i sada imaju četiri uzastopne pobjede. Lakersi, s druge strane, prolaze kroz loš period, jer su u posljednjih 10 utakmica ostvarili samo četiri pobjede.