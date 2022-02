Ljetos je njegov mural osvanuo na zidu bazena splitskog Jadrana, no ako je itko zaslužio novi, to je zasigurno on! Marko Livaja dobio je novi mural, ovog puta u Kaštel Kambelovcu uz opis "Na prvi balun nogon tuka".

Livaja se vratio u Hajduk nakon više od deset godina, a svojim je zalaganjem na terenu i kvalitetnim nastupima kupio srca svih navijača splitskog kluba. Malo je reći da Livaja u Dalmaciji imao 'božanski' status. Gdje god da se pojavi, Livaja je u središtu pozornosti.

A ni otvorenje murala u Kaštel Kambelovcu nije moglo proći bez glavnog aktera. Livaja je pozdravio mnogobrojne okupljene navijače, dok su oni najmlađi usklikivali "Livaja, Livaja". Naravno, ništa nije moglo proći i bez prigodne bakljade.

Pogledajte snimke: Livaja na otvaranju svojeg murala

Najbolji strijelac HT Prve lige s 21 pogotkom s Hajdukom se bori za naslov prvaka, kojeg navijači splitskog kluba čekaju već dugih 17 godina. A i on sam imao priliku prestići Eduarda da Silvu koji je 2007. postavio rekord s 34 ligaška gola u dresu Dinama. No, Livaja je u više navrata govorio da mu brojke nisu bitne, već samo trofeji, a Hajduk je itekako 'živ' u borbi za duplu krunu.