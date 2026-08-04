VIDEO Luka Modrić spomenuo Hrvate u Australiji pa krenuo šou u dvorani: 'Zovi, samo zovi'

Luka Modrić još će godinu dana nositi dres Milana čime je oduševio navijače, a onda se priključio momčadi na pripremama u Australiji. Hrvatski kapetan prvi je u redu za fotkanje i autograme, svi žele uspomenu s njim, a u Australiji ima jako puno Hrvata što je Modrić i primijetio te zaludio navijače na jednoj konferenciji.

Modrić je u Perthu došao na binu gdje je odgovarao na pitanja voditelja. Na pitanje kako mu je u gradu odgovorio je da mu je sjajno te da mu je prekrasno vidjeti toliko Hrvata. Tu je nastao šou te su se hrvatski navijači digli i krenuli skandirati njegovo ime, a onda je krenula i ona poznata: "Zovi, samo zovi!"

- Bravo, bravo - odgovorio im je Modrić te pokrenuo još jedan val oduševljenja.

Nakon odlične sezone u Milanu, u kojoj ga je ozljeda pred kraj spriječila da pogura momčad prema Ligi prvaka, Modrić se vratio završiti započeto. Cilj mu je osigurati najelitnije nogometno natjecanje, a s novim trenerom Rubenom Amorimom ima dobar odnos. Kako su pisali talijanski mediji, Modrić vjerojatno neće odigrati toliko utakmica kao prošle sezone, ali njegovo mentorstvo bit će neophodno u povratku Milana na vrh.