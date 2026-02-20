VIDEO Ma tko se boji zime još: Pogledajte što radi zvijezda Bayerna dok traje mećava

Nicolas Jackson jedan je od onih napadača koji kao da nikako da ispune svoj puni potencijal. Igrao je toplo-hladno u Chelseaju, a onda prešao u Bayern gdje je zamjena. Sada je stigao u centar pozornosti po radnjama izvan terena.

Naime, Jackson je podijelio video na kojem hoda bez majice dok vani pada snijeg. Stavio je slušalice u uši i hodao po cesti i to bos! Na donjem dijelu tijela ima samo kratke hlače.

Jackson je karijeru počeo u senegalskom Casa Sportsu, a nakon toga je igrao za Villarreal, Mirandes i Chelsea, iz kojeg je trenutačno na posudbi u Bayernu. Za Bavarce je odigrao 22 utakmice i zabio pet golova.