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SRUŠIO SILVIN REKORD

VIDEO Mahačev u drami obranio pojas i ispisao povijest UFC-a

Piše 24sata,
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VIDEO Mahačev u drami obranio pojas i ispisao povijest UFC-a
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Foto: Kyle Ross
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Mahačev je u Philadelphiji obranio UFC pojas i srušio Silvin rekord s 17 pobjeda zaredom, a Garry ga je namučio do zadnje runde

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Islam Mahačev je u noći sa subote na nedjelju postigao novi uspjeh u UFC-u. U glavnoj borbi večeri na UFC 330 priredbi u Philadelphiji, dagestanski borac obranio je naslov prvaka u velter kategoriji protiv izazivača Iana Machadoa Garryja. Nakon pet rundi, Mahačev je slavio jednoglasnom odlukom sudaca te postavio novi rekord promocije sa 17 pobjeda u nizu.

Garry pružio snažan otpor

Iako je Mahačev u meč ušao kao favorit, Ian Machado Garry pružio je snažan otpor. Iskoristivši prednost u visini i rasponu ruku, Garry je od početka stvarao probleme prvaku u borbi s distance. Mahačev je, očekivano, tražio pobjedu kroz hrvanje, no Garryjeva obrana od rušenja bila je vrlo učinkovita. 

Ključni trenutak borbe dogodio se sredinom druge runde. Nakon jedne izmjene u klinču, Mahačev je pri razdvajanju pogodio Garryja high kickom. i srušio ga na pod. Irac je bio uzdrman, a Mahačev je iskoristio priliku za preuzimanje kontrole u parteru. No, Garry je pokazao veliku izdržljivost. Ne samo da je preživio rundu, već se u trećoj i četvrtoj dionici vratio u meč. Izgledao je svježije, pogađao je direktima te udarcima u tijelo i noge, dok se činilo da se prvak umara. Četvrta runda bila je neizvjesna, a jedan ju je sudac i bodovao za Irca, koji je u njoj zadao više udaraca dok je Mahačev imao kontrolu bez nanesene štete.

MMA: UFC 330 - Makhachev vs Garry
Foto: Kyle Ross

Odlučujuća peta runda

Uoči posljednjih pet minuta, ishod borbe činio se otvorenim. Ipak, Mahačev je u petoj rundi potvrdio pobjedu. Izdržao je nekoliko Garryjevih napada i na sredini runde izveo ključno rušenje. Odmah je zauzeo leđa irskom borcu, osigurao poziciju "body triangleom" i do kraja meča u potpunosti kontrolirao situaciju iz dominantne pozicije. Iako nije uspio završiti borbu gušenjem, ta je kontrola bila dovoljna da mu osigura pobjedu na sudačkim karticama koje su na kraju pokazale 49-46, 49-46 i 48-47. Ovom pobjedom srušio je rekord Andersona Silve, koji je stajao na 16 uzastopnih pobjeda.

Mahačev je nakon meča, vidno iscrpljen, ali s pojasom oko struka, odao priznanje svom protivniku.

​- Ian je sjajan borac, dobar čovjek i poštujem ga. Priuštio mi je tešku borbu, ali i dalje napredujem u svakom meču - rekao je Mahačev u kavezu.

(*uz korištenje AI-ja)

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