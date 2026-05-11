VIDEO Majstorija Jakirovićevog igrača vodi Hull korak bliže snu

Sergej Jakirović i njegov Hull City vodili su žestoku borbu s Millwallom za prolaz u finale doigravanja Championshipa, čiji će pobjednik osigurati plasman u Premier ligu. Nakon što je prvi susret završio bez golova 0-0, uzvrat na Millwallovom zloglasnom stadionu The Den bio je utakmica odluke.

A gol Mohameda Belloumija u 64. minuti doveo je Hull u prednost, i to na kakav način. Jakirovićev adut primio je loptu na desnom rubu kaznenog prostora Millwalla, a domaći braniči ostavili su mu previše prostora da ih napadne. S nekoliko brzih trzaja tijelom izbacio ih je iz ravnoteže i sakrio svoje namjere, a potom preciznim udarcem doveo Hull City u vodstvo. Gol možete pogledati klikom OVDJE.

Pitanje pobjednika riješio je Joe Gelhardt u 79. minuti, nakon sjajne kontre "tigrova". Istaknuo se i strijelac prvog gola, Belloumi, koji je ukrao loptu, pa odigrao dupli pas prije nego što je sjajno okrenuo stranu i poslužio Gelhardta, koji je pogodio donji kut, iako je doamći golman imao prste na toj loptil. Gol možete pogledati OVDJE.