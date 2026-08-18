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AMBIJENT ZA LIGU PRVAKA

VIDEO MAKSIMIR SE RASPADA Norveški novinar čupao cigle i pod: 'Pogledajte oronulu rupu'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 7 min
VIDEO MAKSIMIR SE RASPADA Norveški novinar čupao cigle i pod: 'Pogledajte oronulu rupu'
Foto: TV2.no
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Norveški novinar ostao u šoku na Maksimiru: ruševni stadion, spaljena umjetna trava i tunel kao iz bitke prije Dinama i Vikinga

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Maksimirski stadion živi posljednje mjesece prije očekivanog rušenja, ali ipak, svako novo gostovanje neke europske momčad iznenada šokira tamošnje novinare. Iznimka nisu bili ni Norvežani, čiji prvak Viking ovaj utorak (21 sat, Arenasport 1) protiv Dinama traži premijerni ulazak u Ligu prvaka i tek drugu europsku jesen nakon Lige Uefe 2005/06.

POGLEDAJTE GALERIJU: Oronuli Maksimir

Zagreb: Zapo?eli radovi na uklanjanju zemljanog brda s press parkinga Na današnji dan 1912. službeno je otvoren nogometni stadion Maksimir u Zagrebu
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Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Stadion zagrebačkog Dinama je oronula rupa sa šarmom. Pridružite nam se unutra. Ovo je stadion star 115 godina i... Zapravo mislim da su i ove stvari stare 115 godina, možda čak i starije. Evo ove cigle koje se raspadaju - govori novinar norveškog TV2 dok pokazuje raspale zidove i čupa dijelove podloge.

A onda se preselio podno južne tribine i platoa gdje je plava umjetna trava stradala zbog silne pirotehnike gostujućih navijača.

- Visoko je do mjesta gdje će sjediti navijači Vikinga, a ne najmanje važno, dug je put do terena. Dopustite mi da izbrojim. Jedan, dva, tri... Možda malo pretjerujem, dali zapravo je 45 metara od navijača do nogometnog terena. Pogledajte ovu umjetnu travu koja je spaljena bakljama koje su ljudi bacali. 

Zagreb: Utakmica Dinama i Hajduka u 24. kolu Prve HNL
Zagreb: Utakmica Dinama i Hajduka u 24. kolu Prve HNL | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nešto dalje, famozni tunel s kojim su svlačionice podno juga spojene s terenom. Izuzev nagorene nadstrešnice, on još izgleda i najreprezentativnije jer ima efektne slike Dinamove povijesti i navijačke grafite uz rasvjetu i umjetnu travu.

- Pogledajte ovdje, ovdje je tunel za igrače. Uzak i je i intiman. Dakle, odavde dolazi Viking, domaća momčad s jedne strane, gostujuća s druge. I onda nastavljate ravno. Dakle, spremni smo za bitku - zaključio je novinar norveške televizije dok u pozadini svira Valcer cvijeća Petra Iljiča Čajkovskog.

Video možete pogledati OVDJE.

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Komentari 13
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