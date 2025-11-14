VIDEO Malta šokirala Finsku i pobijedila u kvalifikacijama nakon više od četiri godine!

Nogometna reprezentacija Malte pobijedila je Finsku u gostima 1-0 u kvalifikacijama za SP 2026. Jedini gol zabio je Jake Grech u 81. minuti.

Iako su Finci pobjedom mogli zadržati šanse za drugo mjesto u skupini i imali terensku dominaciju, Maltežani su stigli do vrijedne pobjede. Prvo je to slavlje Malte u kvalifikacijama za velika natjecanja nakon 1. rujna 2021. kada je pobijedila Cipar doma 3-0 u kvalifikacijama za SP 2022. Tada je bila u skupini s Hrvatskom.

Preskočili su Maltežani Litvu i sada su četvrti u skupini G s pet bodova, dok je Finska treća sa 10.