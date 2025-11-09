Obavijesti

PREMIER LIGA

VIDEO Manchester City razbio Liverpool i skočio na 2. mjesto!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

Joško Gvardiol odigrao je svih 90 minuta za domaće. Manchester City je drugi u Premier ligi sa 22 boda, četiri manje od Arsenala, dok je Liverpool tek osmi s 18 bodova

Kriza Liverpoola je prošlost ili ne? Nakon dvije pobjede protiv Aston Ville i Real Madrida, stigao je novi poraz. Ovog puta razbio ih je Manchester City 3-0 na Etihadu u derbiju 11. kola Premier lige. 

Već u 13. minuti mogao je domaćin u vodstvo, ali Haaland nije realizirao jedanaesterac. Ipak, isti igrač se "iskupio" u 29. golom za 1-0. Prije poluvremena zabio je domaćin još jedan, ovog puta Nico Gonzalez u trećoj minuti nadoknade. 

Premier League - Manchester City v Liverpool
Foto: Phil Noble/REUTERS

Drugo poluvrijeme, slična priča. Liverpool se teško snalazio, a novi udarac stigao je u 63. minuti kada je Doku pogodio za 3-0. Mogli su "redsi" zabiti koji gol do kraja, imali su šansi, ali dobar je na golu "građana" bio Donnarumma. 

Golove pogledajte OVDJE

Joško Gvardiol odigrao je svih 90 minuta za domaće. Manchester City je drugi u Premier ligi sa 22 boda, četiri manje od Arsenala, dok je Liverpool tek osmi s 18 bodova. 

