VIDEO Manchester United dugo vodio pa spašavao bod protiv Tottenhama u ludoj utakmici!

U prvoj utakmici 11. kola engleske Premier lige nije bilo pobjednika, nakon dramatične završnice nogometaši Tottenhama i Manchester Uniteda su remizirali 2-2.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Izbacili Man United, a za njih se navija u Varaždinu: U fan clubu Grimsbyja je osmero 'luđaka' | Video: 24sata/Reuters/Privatni album

Tottenham je iz gotovo sigurnog poraza došao jako blizu pobjede, ali je ipak primio pogodak u 96. minuti za podjelu bodova. Time je Tottenham ostao na tek jednoj domaćoj ligaškoj pobjedi ove sezone. Manchester United je nastavio pozitivan niz, u zadnjih pet ligaških utakmica ima tri pobjede i dva remija.

Foto: Matthew Childs/REUTERS

Ozljedama pogođeni Tottenham je bio nešto bolji u prvom poluvremenu, ali na odmor se ipak otišlo uz minimalnu prednost gostiju. Jednu od rijetkih prilika Manchester United je pretvorio u pogodak, u 32. minuti glavom je poentirao Mbeumo.

Golove pogledajte OVDJE

U nastavku dvoboja je Tottenham pritisnuo, napadao i tražio izbjegavanje poraza. Uspio je u tome kada je Tel u 84. minuti zavrtio De Ligta i iz okreta pogodio za 1-1. Samo nekoliko minuta prije pogotka Tel je ušao u igru. Nije to bilo sve već je domaćin u 91. zabio za vodstvo. Odobert je pucao, a Richarlison minimalno zahvatio loptu glavom i pogodio za 2-1.

Foto: Matthew Childs/REUTERS

Međutim, ostalo je do kraja vremena i za posljednji nalet gostiju, a u 96. minuti je De Ligt postigao gol za konačnih 2-2. Tottenham je treća momčad Premier lige s 18 bodova, dok je United sedmi s isto toliko.