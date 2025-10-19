VIDEO Manchester United srušio Liverpool na Anfieldu! Harry Maguire presudio domaćinu

Kakvi god bili rezultati jednog ili drugog kluba, utakmica Liverpoola i Manchester Uniteda najveći je derbi engleskog nogometa. Ovog puta su "crveni vragovi" slavili usred Anfielda 2-1, a gol za pobjedniku zabio je Harry Maguire u 84. minuti.

Istini za volju, Liverpool je ovaj susret dočekao s tri uzastopna poraza, ali svejedno je bio favorit protiv Uniteda. Međutim, gosti su poveli već u drugoj minuti golom Mbeuma.

Foto: Phil Noble/REUTERS

Dugo su "redsi" pokušavali doći do poravnanja pa na koncu i uspjeli u 78. minuti kada je pogodio Gakpo. Ipak, novi šok uslijedio je šest minuta kasnije. Bruno Fernandes ubacio je visoku loptu u sredinu, a stasiti stoper Uniteda Harry Maguire sjajno je glavom naciljao i pogodio mrežu za 1-2 i muk na Anfieldu.

Liverpool je sada treća momčad Premier lige s 15 bodova, dok je Manchester United deveti s dva boda manje.