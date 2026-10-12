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BIVŠI MODRI AS

VIDEO Marko Pjaca prvi put o odlasku iz Dinama: 'Jedino mi je bitno da se zna jedna stvar...'

Piše Josip Tolić,
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VIDEO Marko Pjaca prvi put o odlasku iz Dinama: 'Jedino mi je bitno da se zna jedna stvar...'
Dinamo i Rijeka sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Pjaca progovorio o raskidu s Dinamom, Ronaldu u Juveu i teškim ozljedama: “Nije bilo zbog novca”

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Marko Pjaca (31) se, nakon sezone prilagodbe u Twenteu, ove sezone prometnuo u jednog od najboljih igrača nizozemskog prvoligaša, zabio je šest golova i dvaput asistirao u 13 ovosezonskih utakmica, dodao još dva komada u nedavnoj prijateljskoj protiv Werdera. Njegov je klub i dalje u borbi za sam vrh u Eredivisie, četvrti je i za vodećim Feyenoordom zaostaje tri boda, ima dva više od Ajaxa.

Pjaca je drugi put napustio Dinamo u ljeto prošle godine nakon što je dužnost predsjednika formalno preuzeo Zvonimir Boban, a sad je prvi put govorio o okolnostima razlaza u razgovoru s Milanom Steljom za podcast Karijera u retrovizoru. Kamen spoticanja bila je klauzula po kojoj bi mu se ugovor automatski produžio za dodatnu sezonu ako bi odigrao samo jednu minutu.

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- S promjenama u klubu, njima se ta klauzula nije sviđala i tražili su me da maknem tu klauzulu. Razgovarao sam s Bobanom. Tako da sam ja predložio smanjenje ugovora (zarađivao je oko 1,2 milijuna eura, op.a.), ali samo da mi godine ostanu iste, da znam da sam tu, na što su oni rekli da im se to ne isplati, da im se više isplati raskinuti mi ugovor i da odem iz kluba. To je njihova odluka, na kraju krajeva, bili su i prvaci i osvojili Kup. Meni je jedino bitno da se zna da meni to nije bilo financijski - kazao je Pjaca.

Govorio je i o susretu s Cristianom Ronaldom u Juventusu.

- Prvi put kad sam ga vidio u svlačionici, to mi je jedini put da sam nekog vidio i pozdravio uživo, a da mi je bilo napola nerealno. Ne mogu to opisati. Znaš, vidiš ga, ali ono... Nerealno. Ali, naravno, pozdraviš ga kao da nije ništa, ciao, ciao, haha. Mandžukić? Njega tamo obožavaju, on je u Torinu jedan od najomiljenijih stranaca valjda u povijesti. Ono, wow.

Zagreb: Utakmica Lige prvaka, 2. kolo, GNK Dinamo - Juventus FC
Zagreb: Utakmica Lige prvaka, 2. kolo, GNK Dinamo - Juventus FC | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Karijeru su mu obilježile teške ozljede koljena, prva u Estoniji za reprezentaciju u prijateljskoj utakmici 2017., u debaklu 3-0.

- Bilo je užasno hladno i stvarno puno pijeska na terenu. I ništa, pokret koji sam napravio milijun puta dotad. Jednostavno mi je koljeno zaplesalo, čulo se da je puklo nešto i to ti je to. Stvar je u tome da igraš s bolovima, mene su stvarno jako ograničavali. Ali nedovoljno jaki da stanem. Da stanem, osjećao bih se kao... Da ne kažem šta - rekao je Pjaca.

Od početka u Zagrebu promijenio je silne klubove (Juventus, Schalke, Fiorentina, Anderlecht, Genoa, Torino, Empoli, Rijeka...), a jedna mu stvar smeta.

- To mi je jedna od najgorih stvari u nogometu. Dođem u novi klub i znam da ću vjerojatno morati pjevati. To mi je noćna mora...

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