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ODEEEE Kako ga je poslao po ćevape! Pogledajte fantastičan gol Baturine u Ligi prvaka

Piše Ivan Tomašković,
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ODEEEE Kako ga je poslao po ćevape! Pogledajte fantastičan gol Baturine u Ligi prvaka
Foto: HRT/Screenshot
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Hrvatski reprezentativac postigao je prvi gol talijanskog prvoligaša u Ligi prvaka i tako se zlatnim slovima upisao u povijest kluba

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Nogometaši Coma vode s 1-0 protiv Leipziga u svojoj prvoj, povijesnoj utakmici Lige prvaka. 

Hrvatski reprezentativac Martin Baturina opet je pokazao da je igrač za velike stvari. Povijesni gol postigao je baš on. Sjajno se snašao u šesnaestercu Leipziga i zabio za vodstvo. Započeo je akciju, a onda ju je i dovršio. Baturina je mrežu zatresao desnom nogom nakon što je skoro izgubio kontrolu i poskliznuo se. Ovime je Baturina ispaso klupsku povijest jer je ovo prvi gol Coma u najelitnijem europskom natjecanju.

Pogodak pogledajte OVDJE.

Utakmica je u tijeku. 

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Komentari 2
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