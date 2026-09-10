Hrvatski reprezentativac postigao je prvi gol talijanskog prvoligaša u Ligi prvaka i tako se zlatnim slovima upisao u povijest kluba
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ODEEEE Kako ga je poslao po ćevape! Pogledajte fantastičan gol Baturine u Ligi prvaka
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Nogometaši Coma vode s 1-0 protiv Leipziga u svojoj prvoj, povijesnoj utakmici Lige prvaka.
Hrvatski reprezentativac Martin Baturina opet je pokazao da je igrač za velike stvari. Povijesni gol postigao je baš on. Sjajno se snašao u šesnaestercu Leipziga i zabio za vodstvo. Započeo je akciju, a onda ju je i dovršio. Baturina je mrežu zatresao desnom nogom nakon što je skoro izgubio kontrolu i poskliznuo se. Ovime je Baturina ispaso klupsku povijest jer je ovo prvi gol Coma u najelitnijem europskom natjecanju.
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