EMOCIJE SU BILE JAKE

Martin Erlić zabio prvi gol za Hrvatsku pa zaplakao: 'Nisam imao pozitivnu godinu'

VIDEO Martin Erlić zabio prvi gol za Hrvatsku pa zaplakao: 'Nisam imao pozitivnu godinu'
Martin Erlić zabio svoj prvi gol za Hrvatsku u 96. minuti protiv Gibraltara i emotivno zaplakao. Njegova emotivna reakcija dirnula je mnoge, a pobjeda nas približila Svjetskom prvenstvu

Martin Erlić dočekao je prvi gol za Hrvatsku u posljednjim sekundama utakmice protiv Gibraltara u Varaždinu (3-0), nakon kornera Lovre Majera u 96. minuti glavom je od trave pogodio za kozmetički popravak pobjede koja je "vatrene" sasvim približila Svjetskom prvenstvu. Iako je s druge strane bio slabašni protivnik, iz Zadranina su prštale emocije.

Plakao je Erlić na terenu, očito ispunivši san o kojem je dugo sanjao. Bio mu je to 11. nastup, svojevremeno je zbog poziva reprezentacije propustio bratovo vjenčanje, nije ni pitao izbornika, a sad je postao i strijelac. Sve mu se skupilo u tom trenutku, sav put koji je prošao do velike pozornice i dresa u kvadratićima. I muški je zaplakao.

- Kontrolirali smo igru, bili dobri u svim segmetnima igre. Bilo je teže na početku, ali 3-0 pobjeda i to je najvažnije. Jedan korak više prema Svjetskom prvenstvu - rekao je Erlić za Novu TV.

Tražili smo drugi gol cijelo vrijeme.

- Morali smo pred svojom pubikom, bilo je dosta igrača koji su dobili šansu i dali su maksimum. Bili smo koncentrirani tijekom cijele utakmice. Sad izobrnik ima malo više briga.

Kako je bilo igrati u ovoj postavi koja nikad nije igrala skupa?

- Malo smo se tražili, ali najbitnija je komunikacija i da smo dobro postavljeni. Dečki imaju kvalitetu, to nije upitno. Bilo je bitno da dobro krenemo i ne shvatimo to olako. Odradili smo dobar posao.

Danas ste zabili prvijenac, krenule su suze. 

- Je, nisam imao baš pozitivnu godinu prošle godine, ali radi i trud se isplati. Sretan sam radi gola - rekao je Martin očiju punih suza.

