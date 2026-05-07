'Vatreni' juri prema europskom finalu! Pogledajte golove

Freiburg kojeg u napadu predvodi Igor Matanović juri prema finalu Europske lige. Nakon prvog dijela Freiburg vodi 2-0 protiv Brage te je ukupan rezultat 3-2 za njemačku momčad. Dodatna teška situacija za Bragu je ta što je već u 6. minuti ostala s igračem manje. Freiburg dominira utakmicom, ima 75 posto posjeda i teško će ispustiti prednost.

U 6. minuti je Dorgales napravio faul kao zadnji igrač i dobio izravan crveni karton i tu je sve krenulo nizbrdo za Bragu. U 19. minuti je nakon velike gužve iz blizine zabio Kubler. Lopta se odbijala i bek Freiburga se najbolje snašao i pospremio loptu u mrežu. Nastavak poluvremena nije donio ništa bolju situaciju za Bragu.

U 41. minuti na semaforu je bilo 2-0. Sjajno su kombinirali domaći, akcija je išla s desne na lijevu stranu. Nakon akcije na boku Treu je vratio za Manzanbija na 20-ak metara od gola. Veznjak Freiburga je povukao loptu naprijed i onda fenomenalno opalio i pogodio same rašlje. Braga nije imala odgovor, cijelo poluvrijeme se brani i njemačka momčad ima finale na dlanu.

