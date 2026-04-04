VIDEO Matej Maglica nastavlja sjajnu formu! Zabio osmi gol sezone iz slobodnog udarca

Matej Maglica briljira! Zabio osmi gol sezone za Darmstadt u porazu od Bielefelda 2-1. Darmstadt lovi prvu ligu, samo dva boda iza Schalkea

Matej Maglica (27) nastavlja s fantastičnim predstavama u 2. Bundesligi. Hrvatski branič zabio je osmi gol ove sezone. Njegov Darmstadt gostovao jee kod Bielefelda u 28. kolu, a Maglica je mrežu zatresao već na samom početku utakmice u 6. minute, ali Darmstadt je na kraju izgubio 2-1. 

Nakon kratko izvedenog slobodnog udarca lopta je stigla do Maglice, koji je preciznim udarcem po zemlji s distance zabio gol za vodstvo Darmstadta. Video njegovog gola možete pogledati OVDJE.

Međutim, domaćini su uspjeli preokrenuti i za izjednačenje je zabio Semir Telalović na početku drugog poluvremena u 47. minuti, a na 2-1 povećao je Jannik Rochelt u 81. minuti. 

Darmstadt je inače u lovu na plasman u prvu Bundesligu, trenutačno su četvrta momčad prvenstva s 50 bodova dok vodeći Schalke ima 52 boda. 

