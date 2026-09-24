VIDEO Mauro Icardi zbog ovoga je ostao bez vozačke do 2099.!

S Maurom Icardijem (33) nikad dosadno. Kontroverzni argentinski nogometaš nedavno je ostao bez kluba istekom ugovora s Galatasarayem, a sad su ga uhvatili kako u slobodno vrijeme luduje s autom bez važeće vozačke dozvole u društvu partnerice, argentinske glumice Chine Suarez (34).

Ona je sama na društvenim mrežama objavila video u kojem odvezana gura gornji dio tilea kroz prozor koji vozi Mauro. Argentinsko ministarstvo prometa je odmah reagiralo i to ocijenilo kao nemar, a pravo iznenađenje je uslijedilo. Icardijeva vozačka je, naime, istekla još u Italiji 2019., dok je bio član Intera, i nikad je nije obnovio. Odrezali su mu novčanu kaznu i izrekli mu zabranu vožnje sve do 2099. Mauro je potom reagirao i napao ministarstvo.

ICARDI AL VOLANTE CON LICENCIA VENCIDA 🚘⚠️



Eugenia “la China” Suárez se quitó el cinturón y sacó gran parte de su cuerpo por la ventanilla mientras Mauro Icardi continuaba conduciendo.



Ante la difusión del video, constatamos que Icardi tenía su licencia de conducir vencida. pic.twitter.com/lV5rFGbD1w — Ministerio de Transporte (@TransportePBA) September 21, 2026

"Volio bih znati kako ste mogli proglasiti moju talijansku vozačku dozvolu nevažećom kad vrijedi do 2029. Čini mi se prilično čudnim da se čak i Ministarstvo prometa bavi sa mnom. Bolje bi vam bilo da popravite ceste. Radite svoj posao umjesto da ne radite ništa", napisao je nogometaš bez kluba.

Icardi je 2014. oženio Wandu Naru, bivšu njegova nekadašnjeg suigrača iz Sampdorije Maxija Lopeza, s kojom ga je prevarila. Imaju dvije kćeri, Francescu i Isabellu, ona mu je bila i menadžerica, a 2024. su se rastali. On sad živi s Chinom Suarez i njeno troje djece.