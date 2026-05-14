VIDEO Messi je nabrijan za SP! Pogledajte kako je zabio dva i asistirao u ludoj utakmici MLS-a

Piše Josip Tolić,
Messi briljira u MLS-u: dva gola, asistencija i autogol! Inter Miami pobijedio Cincinnati 5-3 i zadržao drugo mjesto. Hoće li Messi odvesti Argentinu do obrane naslova

Lionel Messi odigrao je u noći na četvrtak još jednu utakmicu za pamćenje u MLS-u. U preokretu Inter Miamija kod Cincinnatija 5-3 zabio je dva gola, imao prste i u autogolu uz još jednu asistenciju. Njome su ružičasti s Floride zadržali drugo mjesto Istočne konferencije, dva boda iza vodećeg Nashvillea.

Video: MLS

Messi je efikasnu večer počeo u 24. minuti golom za koji je podjednako zaslužan i protivnički branič koji ga je napucao loptu. Cincinnati je dvaput vodio, u 41. je Denkey izjednačio pa u 49. Bucha pospremio loptu za 2-1 domaćina. No tu nije bio kraj. Već u 55. Messi je zabio drugi gol na dodavanje sunarodnjaka Rodriga De Paula za 2-2, a potom Brazilac Evander zabija golčinu za 3-2.

Utakmicu je riješio Messi, prvo asistencijom za Matea Silvettija koji u 79. minuti izjednačuje. Pet minuta potom German Berterame donosi preokret, a konačnih 5-3 postavlja Messi udarcem od stative nakon uklizavanja koji je u mrežu nepsretno skrenuo domaći golman Roman Celentano.

Messi u ovoj sezoni MLS-a ima 12 golova i četiri asistencije u 14 nastupa. Prošlu je završio s 43 gola i 26 asistencija u 49 utakmica u svim natjecanjima. Svjetsko prvenstvo je iza ugla, a Leo je, čini se, itekako zagrijan da Argentinu odvede prema obrani naslova. Čeka je skupina s Alžirom, Austrijom i Jordanom.

