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VIDEO Messi se ranije od svih očekivanja vratio treninzima

Piše HINA,
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VIDEO Messi se ranije od svih očekivanja vratio treninzima
Foto: Inter Miami CF
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Messi se šokantno vratio treninzima s Inter Miamijem samo 10 dana nakon finalnog poraza Argentine, a klub je objavio snimke njegovog dolaska s Luisom Suárezom

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Lionel Messi se vratio treninzima sa svojim klubom, Inter Miamijem, deset dana nakon poraza Argentine u finalu Svjetskog prvenstva. Videozapis objavljen na društvenim mrežama MLS kluba prikazuje kako playmaker Albicelestea stiže na trening teren sa svojim suigračem Luisom Suarezom.

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Foto: HTV/screenshot

Nakon poraza od Španjolske (1-0) u produžecima u finalu Svjetskog prvenstva 19. srpnja, Messi je proveo nekoliko dana na odmoru s obitelji u svom rodnom gradu Rosariju, na istoku Argentine.

"Bol je vrlo jaka i ovu će ozljedu biti teško zacijeliti. Ali također se fokusiram na sve pozitivne stvari", napisao je 39-godišnjak na društvenim mrežama, nakon što se rasplakao nakon poraza.

Tijekom njegove odsutnosti, trener Inter Miamija i Messijev prijatelj, Guillermo Hoyos naznačio je da nema određenog datuma za povratak argentinske zvijezde i njegovog suigrača argentinskog reprezentativca Rodriga De Paula.

- Moraju odvojiti vrijeme za odmor - rekao je Hoyos prošli tjedan.

- Svjetsko prvenstvo je iscrpljujuće; postoji fizički i mentalni umor. Zaslužuju da ih se ostavi na miru - nastavio je argentinski trener.

Messi i De Paul su, u svakom slučaju, dobili dopuštenje da propuste MLS All-Star utakmicu, koja se održala u srijedu u Charlotteu u Sjevernoj Karolini. Datum povratka argentinskog igrača broj 10 također nije objavljen. Inter Miami u subotu dočekuje Columbus Crew prije nego što započne svoju kampanju u Liga kupu utakmicom protiv meksičkog kluba San Luis sljedeće srijede.

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