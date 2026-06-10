Obavijesti

Sport

Komentari 0
POGLEDAJTE SJAJNU LOPTU

VIDEO Messi 'skuhao' akciju pa zabio penal! Svjetski prvaci su spremni za obranu naslova...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Messi 'skuhao' akciju pa zabio penal! Svjetski prvaci su spremni za obranu naslova...
Foto: John Reed/REUTERS

Messi je zabio iz penala i odveo Argentinu do 3-0 protiv Islanda u zadnjoj provjeri prije SP-a, a 'Gauči' su pokazali zube i bez milosti najavili pohod na naslov

Admiral

Nogometaši Argentine u utorak su u posljednjoj pripremnoj utakmici za SP u Auburnu svladali Island s 3-0, a Lionel Messi je ušao u igru u drugom poluvremenu i zabio je pogodak iz jedanaesterca.  Vodeći pogodak za Argentinu postigao je Valentin Barco u osmoj minuti. Ostala dva gola "Gauči" su zabili u posljednjih 20 minuta susreta.

Messi je ušao u igru 70. minuti i odmah je namjestio kazneni udarac. Uposlio je Lautara Martineza, kojeg je oborio islandski vratar. Siguran izvođač najstrože kazne u 72. minuti bio je Messi, kojemu je to bio 117. pogodak u nacionalnom dresu.  Pobjedu Argentine zapečatio je Thiago ​Almeda u 86. minuti. 

Argentina 2-0 Iceland - Lionel Messi penalty 72'
by u/977x in soccer

Zbog lakše ozljede stražnje lože, koju zadobio 24. svibnja igrajući za Inter Miami, Messi je u subotu propustio prijateljsku utakmicu protiv Hondurasa, u kojoj su Argentinci slavili 2-0. Na SP-u Argentina prvu utakmicu igra 16. lipnja protiv Alžira, a nakon toga sa Austrijom i Jordanom.

Irak, koji prvi puta sudjeluje na svjetskom prvenstvu nakon 40 godina, pripreme je zaključio porazom 0-2 od Venezuele u Bridgevilleu (američka država Illinois).   

Veznjak Cristian Casseres ⁠postigao je prvi pogodak 17. minuti, dok je drugi gol Venezuela zabila na startu drugog poluvremena, u 46. minuti. Casseres je oduzeo loptu i uposlio je Jesusa Ramireza, koji je silovitim udarcem zatresao mrežu. Irak na startu SP 16. lipnja igra protiv Norveške, a nakon toga protivnici su im Francuska i Senegal.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Zvijedu Foresta žele oba rivala iz Manchestera
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Zvijedu Foresta žele oba rivala iz Manchestera

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Ivanu je pokušao zavesti i Cristiano Ronaldo, otkantala ga je! 'Primijetio me u Zagrebu...'
NEUSPJELI POKUŠAJ

FOTO Ivanu je pokušao zavesti i Cristiano Ronaldo, otkantala ga je! 'Primijetio me u Zagrebu...'

"Moje mišljenje o Ronaldu (iz kontakta koji smo ostvarili) i iz svega priloženog jasno je da je stvarno dobar čovjek, vrhunski sportaš, te za njega imam samo lijepe riječi," rekla je Ivana Macanović u davnom intervjuu kojeg je dala za 24sata.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026