Argentina tijesno pobjedila Venezuelu 1-0 u Miamiju, uz Messi-ja u publici! Australija produžila niz bez poraza pobjedom nad Kanadom, dok su SAD i Ekvador remizirali 1-1
VIDEO Messi u loži, Argentinci svladali Venezuelu u Miamiju
U prijateljskom susretu igranom na Hard Rock stadionu u Miamiju, Argentina je pobijedila Venezuelu sa 1-0. U utakmici koja će vrlo brzo biti zaboravljena, pogodak odluke u 31. minuti je zabio Giovani Lo Celso na asistenciju Lautara Martineza.
Lionel Messi nije igrao, susret je pratio iz lože. Aktualne svjetske prvake u utorak očekuje prijateljska utakmica protiv Portorika na Chase stadionu u Fort Lauderdaleu.
Identičnim rezultatom Australija je u Montrealu pobijedila Kanadu. Strijelac jedinog gola bio je 19-godišnji napadač Watforda Nestory Irankunda u 71. minuti, a nogometaš Hajduka Niko Sigur igrao je za domaćine do 78. minute.
"Socceroosi" su ovom pobjedom produžili niz bez poraza na 11 utakmica otkako je u rujnu prošle godine reprezentaciju preuzeo Tony Popovic. U 11 susreta pobijedili su u osam utakmica i triput remizirali.
Susret između SAD i Ekvadora, koji je igran u Austinu, završio je bez pobjednika, 1-1. Enner Valencia je doveo Ekvador u vodstvo u 24. minuti, a izjednačio je Folarin Balogun u 71. minuti.
Rezultati prijateljskih utakmica:
- Čile - Peru 2-1
- Kanada - Australija 0-1
- Argentina - Venezuela 1-0
- SAD - Ekvador 1-1
