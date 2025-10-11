Obavijesti

PRIJATELJSKI DVOBOJ

VIDEO Messi u loži, Argentinci svladali Venezuelu u Miamiju

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Scott Kinser

Argentina tijesno pobjedila Venezuelu 1-0 u Miamiju, uz Messi-ja u publici! Australija produžila niz bez poraza pobjedom nad Kanadom, dok su SAD i Ekvador remizirali 1-1

U prijateljskom susretu igranom na Hard Rock stadionu u Miamiju, Argentina je pobijedila Venezuelu sa 1-0. U utakmici koja će vrlo brzo biti zaboravljena, pogodak odluke u 31. minuti je zabio Giovani Lo Celso na asistenciju Lautara Martineza.

Lionel Messi nije igrao, susret je pratio iz lože. Aktualne svjetske prvake u utorak očekuje prijateljska utakmica protiv Portorika na Chase stadionu u Fort Lauderdaleu.

Identičnim rezultatom Australija je u Montrealu pobijedila Kanadu. Strijelac jedinog gola bio je 19-godišnji napadač Watforda Nestory Irankunda u 71. minuti, a nogometaš Hajduka Niko Sigur igrao je za domaćine do 78. minute.

"Socceroosi" su ovom pobjedom produžili niz bez poraza na 11 utakmica otkako je u rujnu prošle godine reprezentaciju preuzeo Tony Popovic. U 11 susreta pobijedili su u osam utakmica i triput remizirali.

Susret između SAD i Ekvadora, koji je igran u Austinu, završio je bez pobjednika, 1-1. Enner Valencia je doveo Ekvador u vodstvo u 24. minuti, a izjednačio je Folarin Balogun u 71. minuti.

Rezultati prijateljskih utakmica:

  • Čile - Peru 2-1
  • Kanada - Australija 0-1
  • Argentina - Venezuela 1-0
  • SAD - Ekvador 1-1

