VIDEO Minutu trčao u krivom smjeru pa pokorio maraton

Hej, oprostite, krivo smo vas poslali. Ne, čekaj... Da, ipak je krivo. Ništa, dečki, idemo okret i natrag!

Zvuči kao scena iz orijentacijskog trčanja za djecu, ali ustvari je u pitanju velika pogreška organizatora stockholmskog maratona gdje su maratonce usmjerili u pogrešnom pravcu. I u takvim okolnostima, Kenijac Felix Kirwa izdominirao je ostatak konkurencije i stigao do velikog slavlja.

Kirwa je zajedno s još dvojicom trkača, Merhawiem Keseteom i Anbesaom Tesfayeom u jednom trenutku skrenuo u krivu ulicu u četvrti Södermalm pa punu minutu, oko 1,1 kilometara, trčao u krivom smjeru pod pratnjom policije. Organizatori su shvatili o kakvoj pogrešci je riječ pa trkačima rekli da se okrenu. Zbunjeni maratonci isprva ih nisu razumjeli, ali kada su shvatili što se dogodilo okrenuli su se i vratili na pravi put.

Nesvakidašnja situacija srećom nije utjecala na konačan ishod pa je Kirwa uspio nadoknaditi izgubljeno vrijeme i stići do pobjede s vremenom od dva sata, 11 minuta i šest sekundi, no ne i do rekorda staze.

U džep je spremio pet tisuća dolara i uspomenu koju će prepričavati dok je živ.

