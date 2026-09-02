VIDEO Mladi dinamovci utrpali šest komada bivšem prvoligašu

Druga momčad Dinama stigla je do prve pobjede u novoj sezoni 1. NL. Mladi dinamovci slavili su na gostovanju kod Vukovara s 6-2 i tako nakon dva početna poraza osvojili prve bodove.

Momčad Jerka Leke utakmicu je otvorila na najbolji mogući način. Dinamo je poveo već u drugoj minuti kada je Tomas Baković pucao s ruba kaznenog prostora, a lopta se uz malo sreće odbila i završila u mreži domaćeg golmana. Bio je to ujedno prvi gol Dinamove druge momčadi nakon povratka u drugi rang hrvatskog nogometa.

Gosti su nastavili u istom ritmu pa je već u desetoj minuti Josip Brundić dalekometnim pokušajem povisio na 2-0. Lopta je prije gola nezgodno odskočila i prevarila vratara Vukovara. Sjajnih prvih 20 minuta Dinamo je zaključio trećim golom. Lovre Kulušić je ostao potpuno sam na drugoj vratnici i bez problema pogodio za velikih 3-0.

Vukovar je tračak nade dobio u prvoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena kada je Fran Petković smanjio na 3-1, ali Dinamo nakon odmora nije dopustio domaćinu povratak u utakmicu. U 62. minuti Gabrijel Šivalec je sjajnim udarcem zabio za 4-1, a Dinamovu "petardu" kompletirao je Kalojan Božkov u 79. minuti. Domaćini su do kraja malo uspjeli ublažiti poraz. Dinamovci su u 82. minuti skrivili penal, a Dominik Pavlek ga je sigurno realizirao. Ipak konačan rezultat postavio je Mislav Ćutuk na samom kraju utakmice novim golom nakon pogreške obrane. Golove s utakmice pogledajte OVDJE.

Dinamo II tako je nakon poraza od BSK-a 1-0 i Orijenta 3-0 stigao do prve ovosezonske pobjede i pomaknuo se s dna ljestvice na 12. mjesto. Vukovaru je ovo bio prvi poraz u novoj sezoni, a nakon tri kola nalazi se na devetoj poziciji.