VIDEO Mladi 'vatreni' nastavlja briljirati u Engleskoj! Zabio u važnoj pobjedi Portsmoutha

U 10. kolu Championshipa, engleske druge lige, nogometaši Portsmoutha su na domaćem terenu s 3-2 svladali Sheffield United.

Portsmouth je vodio 2-0 nakon sat vremena igre, ali je tek u finišu osigurao treću ligašku pobjedu ove sezone. Domaćin je poveo u 41. minuti golom Swansona, a povećanje vodstva se dogodilo u 54. minuti kada je za 2-0 pogodio mladi hrvatski reprezentativac Adrian Segečić. Od kraja prvog dijela Portsmouth je imao i igrača više nakon isključenja Choudhuryja.

Great play by McQueen nice finish by Segecic 🧐 #Pompey #PlayUpPompey 💙🐵💙 https://t.co/aSvuXcW202 — Gibraltar Monkey Pompey Fan (@GibMonkeyPompey) October 14, 2026

Gosti se unatoč desetorici na terenu nisu predali u nastavku te su izjednačili nakon pogodaka Tangange u 59. i Cannona u 67. minuti. Pobjedu je Portsmouthu ipak osigurao Adams pogotkom u 89. minuti. Na ljestvici vodi Swansea s 23 boda. Drugi Middlesbrough ima 21, dok je Portsmouth na 16. mjestu te je dosad skupio 11 bodova.