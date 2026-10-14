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VIDEO Mladi 'vatreni' nastavlja briljirati u Engleskoj! Zabio u važnoj pobjedi Portsmoutha

Piše HINA,
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VIDEO Mladi 'vatreni' nastavlja briljirati u Engleskoj! Zabio u važnoj pobjedi Portsmoutha
Varaždin: Hrvatska U-21 reprezentacija pobijedila Mađarsku 3:1, Jagušić zabio tri gola | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Adrian Segečić zabio za 2-0, ali Portsmouth je u ludom finišu jedva slomio Sheffield United 3-2

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U 10. kolu Championshipa, engleske druge lige, nogometaši Portsmoutha su na domaćem terenu s 3-2 svladali Sheffield United.

Portsmouth je vodio 2-0 nakon sat vremena igre, ali je tek u finišu osigurao treću ligašku pobjedu ove sezone. Domaćin je poveo u 41. minuti golom Swansona, a povećanje vodstva se dogodilo u 54. minuti kada je za 2-0 pogodio mladi hrvatski reprezentativac Adrian Segečić. Od kraja prvog dijela Portsmouth je imao i igrača više nakon isključenja Choudhuryja.

Gosti se unatoč desetorici na terenu nisu predali u nastavku te su izjednačili nakon pogodaka Tangange u 59. i Cannona u 67. minuti. Pobjedu je Portsmouthu ipak osigurao Adams pogotkom u 89. minuti. Na ljestvici vodi Swansea s 23 boda. Drugi Middlesbrough ima 21, dok je Portsmouth na 16. mjestu te je dosad skupio 11 bodova.

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