VIDEO Mladić u NBA ligi silovito zakucao pa napustio dvoranu na nosilima. Nepomično je ležao...

Tijekom sinoćnje utakmice između Charlotte Hornetsa i Memphis Grizzliesa dogodila se zastrašujuća ozljeda rookieja Memphisa, Jaylena Wellsa (21). Wells je prilikom zakucavanja nezgodno pao te pri tom slomio desni zglob šake i podlakticu, čime je za njega ova sezona završila. Nakon pada ostao je ležati na parketu čak osam minuta, sve dok mu medicinsko osoblje nije pristupilo, stabiliziralo mu glavu pomoću posebnog držača i odnijelo ga s terena.

Liječnici u bolnici potvrdili su da Wells može pomicati sve ekstremitete, što je mnogima donijelo olakšanje jer se nakon viđenog pada sumnjalo i na mogućnost paralize. Njegov otac otkrio je nakon utakmice da mu je sin, unatoč boli u licu, vilici i leđima, uspio postaviti pitanje o rezultatu susreta.

Do ozljede je došlo kada je jedan igrač Hornetsa, u pokušaju da dohvati praktički izgubljenu loptu koja je već bila u rukama Wellsa, nepotrebno krenuo za njom s leđa. Simpson je Wellsa doslovno udario u donji dio leđa, a kada je shvatio što je napravio, pokušao ga je uhvatiti u padu, no bilo je prekasno. Wells je strašno pao, a videozapis tog trenutka možete pogledati ispod, ali učinite to s oprezom.

Nakon utakmice izjavu o ozljedi dao je i najveća zvijezda Memphisa, Ja Morant.

- Jako teško za sve nas. Bacio sam dodavanje i okrenuo se i pravio sam proslavu koju mi imamo za ta 'touchdown' dodavanja.

Međutim, kada sam stigao tamo vidio sam krv, a ja imam jako slab želudac - rekao je Morant i dodao:

- Moramo ostati uz njega i moliti se za njega. On je pravi čovjek, naša buduća zvijezda. Ovo sigurno sve nas boli, ali sada drugi momci moraju biti spremni da uskoče umjesto njega.

Što se same utakmice tiče, ona je nakon ozljede pala u drugi plan. Memphis je na kraju slavio pobjedu rezultatom 100-124. Najefikasniji u redovima Grizzliesa bio je upravo Ja Morant s 28 poena, pet skokova i osam asistencija, uz šut 10/21 iz igre. Odličnu podršku pružili su mu Desmond Bane s 19 poena i Zach Edey koji je ostvario impresivan double-double s 17 poena i 19 skokova.