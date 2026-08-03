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AKROBACIJE U MORU

VIDEO Modrić je jedan od nas! Pogledajte kako je kapetan u Zadru skakao i zadivio mnoge

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Modrić je jedan od nas! Pogledajte kako je kapetan u Zadru skakao i zadivio mnoge
Foto: Instagram
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Modrić je produljio ugovor s Milanom i još jednom pokazao prizeman duh. Na odmoru u Zadru snimljen je kako skače u more, a prizor je pozitivno šokirao kupače

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Luka Modrić oduševio je navijače produženjem ugovora s Milanom na još godinu dana. Odluka je to koja je objavljena nakon što je završilo Svjetsko prvenstvo, a nakon zasluženog odmora u Hrvatskoj, kapetan 'vatrenih' priključio se momčadi Milana na pripremama za novu sezonu u Australiji. 

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Foto: Snimio čitatelj 24sata

Na odmoru je slobodno vrijeme provodio u Zadru i na hrvatskoj obali. Društvenim mrežama kruži video na kojem se vidi kapetan Hrvatske kako skače u more s visoke visine, a oko njega se nalaze kupači i čude se te ne mogu doći k sebi da je to on.

Hrvatski kapetan pokazao je u nekoliko navrata koliko je prizeman i kako je ostao svoj i običan bez obzira na slavu. Takve činjenice i ponašanja oblikuju istinske legende koje će se vječno pamtiti.

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