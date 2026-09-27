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VIDEO Modrić-manija u Sevilli! Evo kako su Španjolci dočekali 'vatrene' i Realovu legendu

Piše HINA,
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VIDEO Modrić-manija u Sevilli! Evo kako su Španjolci dočekali 'vatrene' i Realovu legendu
Foto: Marca screenshot
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Modrić je u Sevilli dočekan kao zvijezda! Navijači su ga opsjedali, a mali Carlos iz Córdobe ostvario je san i fotkao se s legendom

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Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u nedjelju navečer u Sevillu gdje će u utorak odigrati utakmicu Lige nacija sa svjetskim prvakom Španjolskom. Kapetan Luka Modrić bio je među igračima kojima su se okupljeni navijači najviše veselili dok su ih čekali ispred hotela, pokazuje snimka koju su objavile novine Marca na svojoj internetskoj stranici.

Iskusni veznjak Milana i bivši igrač Real Madrida zaustavio se po izlasku iz autobusa kako bi navijačima podijelio autograme i fotografirao se s njima. Neki su bili obučeni u dresove Real Madrida s Modrićevim prezimenom na leđima.

- Jako sam sretan - rekao je osmogodišnji Carlos u Realovom dresu i sa šalom oko vrata na kojem je pisalo Modrić.

Dječak je s ocem doputovao u Sevillu iz 140 kilometara udaljene Córdobe kako bi upoznao 41-godišnjeg nogometaša. Njegovo putovanje završilo je ostvarenjem želje jer se fotografirao s hrvatskim igračem koji je trinaest godina nastupao za Real Madrid.

Utakmica Španjolske i Hrvatske igrat će se u utorak od 20.45 sati na stadionu Ramon Sanchez-Pizjuan, domu prvoligaša Seville, gdje se očekuje maksimalnih 43.200 gledatelja. Hrvatska je u subotu navečer pobijedila s 2-1 Češku u Pragu u 1. kolu Lige nacija dok je Španjolska istovremeno bila bolja s 3-2 od Engleske u Londonu.

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