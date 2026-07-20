VIDEO Modrić ne miruje ni na odmoru! Pogledajte kako igra tenis, mnogi bi mu pozavidjeli

Luka Modrić je nakon naporne sezone s Milanom i Svjetskog prvenstva s Hrvatskom odlučio odmoriti u rodnome kraju. Hrvatski kapetan produljit će ugovor s 'rossonerima' do 2027. godine, a uskoro ćemo znati hoće li nastaviti nastupati i u hrvatskom dresu.

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Na odmoru je slobodno vrijeme proveo igrajući tenis. Njegova obožavateljica to je primijetila i objavila video na društvenim mrežama, a na kraju se dvojac i fotografirao.

Milan je pripreme za sezonu 2026./27. započeo u ponedjeljak, 13. srpnja, kada su se igrači okupili u trening-centru Milanello. Dan je započeo liječničkim pregledima i fizičkim testovima, a navečer je novi trener Rúben Amorim odradio prvi trening s momčadi. Modrić će imati produženi odmor zbog SP-a, ali uskoro će i on u trenažni proces te pripreme za novu sezonu u kojoj će njegov klub igrati Europsku ligu.