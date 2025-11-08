VIDEO Modrić sjajno namjestio suigraču priliku za pobjedu, on baš i nije briljirao ovim potezom

Nogometaši Milana propustili su dva gola prednosti na gostovanju u Parmi, gdje je domaća momčad od 0-2 stigla do 2-2 i zasluženog boda. Bila je to jedina od četiri subotnje utakmice na kojoj je bilo golova. Gosti su poveli već u 12. minuti golom Alexisa Saelemaekersa. U 25. minuti je prednost Milana udvostručio Rafael Leao iz kaznenog udarca.

Hrvatski reprezentativac Luka Modrić (40) odigrao je svih 90 minuta i ponovno je bio jedan od najboljih pojedinaca na utakmici. Štoviše, legendarni ''vatreni'' skoro je namjestio pobjednički gol u 79. minuti utakmice.

Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / i

Tada je Modrić odigrao lijepu kombinaciju s Belgijancem Alexisom Saelemaekersom, koji je zabio prvi gol za "rossonere" već u petoj minuti utakmice. Saelemaekers je odvukao igrača i utrčao u kazneni prostor, a Modrić je prepoznao njegovo utrčavanje, pa se izvukao na stranu.

Tamo je hrvatski maestro dobio loptu, a malo je tko očekivao potez koji je izveo. "Potkopao" je loptu i prevario cijelu obranu Parme, koja nije imala vremena za reakciju. Saelemaekers je dobio loptu neposredno ispred protivničke mreže, ali se nije najbolje snašao. Iz nekog se razloga odlučio za atraktivni pokušaj petom dok je leđima bio okrenut prema golu.

Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / i

Štoviše, Saelemaekers je mogao i samo pogledati iza sebe. Vidio bi američkog reprezentativca hrvatskih korijena, Christiana Pulišića, koji je također utrčao u prostor i bio blizu lopti. Amerikanac je bio u boljoj poziciji i vjerojatno bi zabio za pobjedu Milana, iako je vrlo dobru šansu imao i Belgijac.

Modrić se nakon njegovog promašaja primio za glavu. Vjerojatno je bio uvjeren kako će Milan zatresti mrežu nakon što su iz ruku ispustili naizgled sigurna tri boda.

Situaciju možete vidjeti na 7:36 minuta u sažetku utakmice.