VIDEO Modrić u kontri zaustavio 18 godina mlađe krilo Rome. Talijani u transu: 'Mamma mia'

Milan je na San Siru u derbiju 10. kola Serie A pobijedio Romu 1-0. Jedini gol na utakmici postigao je srpski stoper Strahinja Pavlović na asistenciju Rafaela Leaa u 39. minuti. Favorizirana Roma bila je dominantniji protivnik, ali rossoneri su do kraja sačuvali vodstvo i prekinuli niz od dvije utakmice bez pobjede (remiji s Pisom i Atalantom, op. a.). Svih 90 minuta odigrao je i kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić, koji je još jednom bio ključan za Milan.

Prema Sofascoreu, bio je jedan od najbolje ocijenjenih igrača momčadi, a talijanske medije oduševio je kreacijom i besprijekorno odrađenim obrambenim zadacima.

Statistika Luke Modrića.

Na društvenim mrežama pojavila se snimka koja je vrlo brzo postala hit. Na njoj se vidi kako je Modrić zaustavio kontru Rome. Lopta je na desnoj strani došla do Matíasa Soulea, mladog (22) krilnog igrača poznatog po brzini. Ostali igrači “vučice” već su potrčali na drugu stranu kako bi razvili kontru.

Iako je Argentinac čak 18 godina mlađi, Modrić ga je prestigao i oduzeo mu loptu na oduševljenje prepunog San Sira. Za taj potez Luka je dobio ovacije cijelog stadiona. Na društvenim mrežama dijele se snimke Modrićeve sjajne obrambene akcije iz više kutova. Uz onu snimljenu s tribine, navijač Milana napisao je: “Mamma mia, Luka Modrić, 40 godina.”