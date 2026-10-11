KAKVA PORUKA TRENERU Luka Modrić ušao i asistirao, Milan ostao bez pobjede kod Sassuola

Nogometaši Milana nastavili su niz bez poraza u Serie A, ali nisu uspjeli pobijediti Sassuolo na gostovanju u Reggio Emiliji. Luka Modrić (41), koji je ušao u igru početkom drugog poluvremena, asistirao je za jedini gol "rossonera".

Hrvatski veznjak proigrao je Adriena Rabiota u šesnaestercu Sassuola, a on lijepo pogodio u prvi kut. Srčano je proslavio kapetan "vatrenih", ali nije bilo dovoljno za pobjedu sastava Rubena Amorima. Pet minuta poslije Cas Odenthal je nakon akcije iz kornera postavio konačnih 1-1.

Modrićevu asistenciju pogledajte OVDJE, a gol Sassuola OVDJE.

Milanisti su ostali u zoni Lige prvaka, na četvrtom mjestu s 12 bodova, koliko ima i petoplasirani Cagliari. Sassuolo je deseti s osam bodova. U idućem kolu Modriću i društvu slijedi domaći okršaj protiv Atalante Marija Pašalića, a prije toga gostovat će u Salzburgu u drugom kolu Europske lige.

U ranije igranom susretu Lazio je pobijedio Monzu s 3-1, a za rimski sastav je zaigrao hrvatski reprezentativac Josip Šutalo.

Domaćin je poveo 2-0 golovima Tavaresa (3) i Isaksena (⁠23). Novi problemi za Monzu, koju vodi Ivan Jurić, stigli su u 35. miuti kada je "pocrvenio" Lucchesi. Monza je s igračem manje smanjila u 46. minuti preko Goglichidzea, a sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješio je Pinamonti pogodivši u 88. minuti za 3-1. Šutalo je za Lazio zaigrao od 60. minute.

Tri boda je dohvatila i Bologna pobjedom na 2-1 gostovanju kod Leccea. Orsolini je doveo goste u prednost u 17. minuti, izjednačio je Fatah u 64. minuti, a pobjedu Bologni donio je Enem golom u 75. minuti. Nikola Moro nije nastupio za goste.