NBA LIGA

VIDEO Monstruozna statistika Jokića, Sixersi pobijedili Celticse

Piše Luka Tunjić,
Foto: Ron Chenoy/REUTERS

NBA spektakl! Oklahoma City Thunder razbio Warriorse, Sixersi u trileru pobijedili Celticse, a Knicksi u naletu s Brunsonom. Jokić dominirao za Nuggetse protiv Kingsa

U noći s utorka na srijedu odigrano je šest utakmica u najpopularnijoj košarkaškoj ligi na svijetu, NBA-ju. Aktualni prvaci, košarkaši Oklahoma City Thundera, dominirali su protiv Golden State Warriorsa i slavili 126-102 za 11. pobjedu iz 12. utakmice u aktualnoj sezoni.

Prvo ime utakmice bio je aktualni MVP lige, Shai Gilgeous-Alexander s 28 koševa u isto toliko minuta, pet skokova i 11 asistencija uz tri ukradene lopte. Chet Holgrem zabio je 23 koša bez promašaja na utakmici (3-3 slobodna bacanja, 7-7 za dva, 2-2 za tri). Warriorsi su imali čak šest strijelaca s dvoznamenkastim brojem koševa, ali najbolji strijelac "ratnika" bio je Jonathan Kuminga s mršavih 13 koševa.

Napeto je bilo na utakmici Philadelphia 76ersa i Boston Celticsa. Pobjeda je pripala Philadelphiji, koja je slavila zahvaljujuću košu Kelly Oubrea devet sekundi do isteka utakmice. Justin Edwards predvodio je Sixerse s 22 koša, a Anfernee Simons sa 17 koševa.

New York Knicksi ostvarili su petu uzastopnu pobjedu na krilima Jalen Brunsona, koji je zabio 32 koša i podijelio 10 asistencija za sedmu pobjedu Knicksa (7-3) pred domaćom publikom protiv Memphis Grizzliesa 133-120.

U posljednjoj utakmici, koja je počela u 5 ujutro po hrvatskom vremenu, Denver Nuggetsi (8-2) došli su do osme pobjede u sezoni protiv Sacramento Kingsa, koji su izgubili 122-108. Nikola Jokić po običaju je predvodio svoju momčad s 35 koševa, 15 skokova i sedam asistencija, dok je bivši MVP Russell Westbrook bio najbolji kod Kingsa s 14 koševa, osam skokova i 11 asistencija.

NBA rezultati

  • Nets - Raptors 109-119
  • Knicks - Grizzlies 133-120
  • Thunder - Warriors 126-102
  • 76ers - Celtics 102-100
  • Jazz - Pacers 152-128
  • Kings - Nuggets 108-122

