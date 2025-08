VIDEO Jose Mourinho se slomio pred kamerama nakon smrti portugalske legende...

Nogometni svijet ostao je u šoku nakon vijesti o iznenadnoj smrti Jorgea Coste, legendarnog kapetana Porta koji je preminuo u 53. godini od posljedica srčanog udara. Dok su stizale sućuti sa svih strana, jedna je reakcija posebno odjeknula – ona Joséa Mourinha. Trener kojeg rijetko viđamo slomljenog, nije mogao sakriti suze za čovjekom koji je bio više od igrača; bio je njegov general na terenu i produžena ruka u svlačionici.

Vijest o Costinoj smrti zatekla je Mourinha na konferenciji za medije uoči utakmice Lige prvaka njegovog Fenerbahçea. Kada su ga novinari upitali za komentar, slavni Portugalac se slomio. Drhtavim glasom, boreći se sa suzama, uspio je izgovoriti riječi koje su obišle svijet i savršeno opisale ratnički duh koji su dijelili.

- Dio moje povijesti je otišao. No, da sada može razgovarati sa mnom, rekao bi mi: 'Mister, prestani plakati. Odradi svoju konferenciju, sutra igraj utakmicu i pobijedi. Zaboravi na mene'. To bi bio Jorge. I to je ono što ću pokušati učiniti. Danas i sutra ću raditi svoj posao, a plakat ću poslije - kazao je Mourinho.

Njihova veza bila je dublja od uobičajenog odnosa trenera i kapetana. Mourinho je u Costi vidio oličenje liderstva, čovjeka koji je činio momčad boljom i treneru omogućavao da se bavi isključivo taktikom.

- Imate kapetane i imate vođe. Ponekad to nema veze s trakom oko ruke, već s onim što predstavljate. Jorge je bio jedan od onih momaka za koje sam govorio da 'čiste smeće' i puštaju trenera da radi svoj posao, umjesto da bude vođa svlačionice. To je savršenstvo za trenera - objasnio je Mourinho.

Kako bi ilustrirao Costinu jedinstvenu karizmu, Mourinho je jednom prilikom podijelio anegdotu koja je postala legendarna. FC Porto je na poluvremenu gubio 2:0 od Belenensesa. Bijesan, Mourinho je krenuo prema svlačionici kako bi očitao bukvicu igračima, no na vratima ga je zaustavio Costa.

- Mister, pričekajte vani dvije minute", rekao mu je kapetan, ušao unutra i zatvorio vrata. Nekoliko trenutaka kasnije, vrata su se otvorila. "Sada nas trenirajte", rekao je Costa. Porto se vratio na teren i pobijedio 3:2, a Jorge Costa, stoper, postigao je dva gola.

- To nije bio samo kapetan. Bio je istinski vođa. Vođe ne možete kupiti. Ne možete ih proizvesti. Kada imate jednog, vaša je momčad uvijek korak ispred - zaključio je legendarni portugalski trener.

Costa je za navijače Porta bio više od igrača. Nosio je nadimke "Bicho" (Životinja/Zvijer) i "Tanque" (Tenk), koji su opisivali njegovu beskompromisnu igru i srčanost. U klubu je proveo gotovo cijelu karijeru, odigravši 383 utakmice i osvojivši čak 24 trofeja, uključujući Kup UEFA 2003. i Ligu prvaka 2004. godine, oba pod Mourinhovim vodstvom.

Foto: Michael Regan/REUTERS

Njegov dres s brojem 2 u Portu je imao poseban status, naslijeđen od prethodnog velikog kapetana Joãoa Pinta, i simbolizirao je duh i identitet kluba. Od njega su se oprostili i bivši suigrači poput Deca, koji ga je nazvao "legendarnim kapetanom koji nas je sve inspirirao", i Pepea, koji je poručio da će njegova ostavština zauvijek živjeti. Čak se i Cristiano Ronaldo oglasio porukom: "Ate sempre Jorge Costa" (Zauvijek, Jorge Costa).

Jorge Costa srušio se u trening centru kluba, gdje je obnašao funkciju direktora profesionalnog nogometa. Unatoč brzoj reakciji klupskih liječnika i hitnom prijevozu u bolnicu, nije mu bilo spasa.