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PAO EVERTON

VIDEO Mrtva trka za naslov u Engleskoj. Arsenal sustigao City

Piše HINA,
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VIDEO Mrtva trka za naslov u Engleskoj. Arsenal sustigao City
Foto: Chris Radburn
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Arsenal rutinski srušio Everton 2-0 i ostao na vrhu, dok je Aston Villa šokirala City i prekinula njihov niz

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Nogometaši Arsenala uspješno su ove subote odradili domaći posao, u ogledu osmog kola Premier lige pobijedili su Everton 2-0. Nakon osam odrađenih utakmica Manchester City i Arsenal su na vrhu ljestvice s 21 bodom. Everton je ostao deveti.

Protiv Evertona već je u sedmoj minuti poveo Arsenal, a strijelac je bio Ezri Konsa koji se najbolje snašao u gužvi gostujućeg šesnaesterca. U ostatku dvoboja aktualni prvak je napadao i tražio drugi pogodak s kojim bi slomio suparnika iz Liverpoola. On je pao u 68. minuti kada je na drugoj vratnici ubačaj dočekao Gabriel i glavom pogodio za konačnih 2-0.

Premier League - Arsenal v Everton
Foto: Chris Radburn

U derbiju začelja Fulham je u gostima svladao Coventry 1-0 čime je napustio pretposljednje mjesto na ljestvici, a baš je tamo sada skliznuo Coventry.

U prvom subotnjem ogledu osmog kola stao je pobjednički niz Manchester Cityja, vodeću momčad na ljestvici svladala je Aston Villa na domaćem terenu s 2-1. Aston Villa se popela na šesto mjesto i sada ima 11 bodova. U nedjelju će igrati Crystal Palace - Newcastle, Hull City - Brentford, Liverpool - Brighton, Manchester United - Bournemouth i Sunderland - Leeds.

Premier liga, 8. kolo

Arsenal - Everton 2-0 (Konsa 7, Gabriel 68)
Coventry - Fulham 0-1 (Bobb 80)
Aston Villa - Manchester City 2-1 (Jackson 6, 60 / Haaland 52)
Chelsea - Tottenham (18.30 sati)

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