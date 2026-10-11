VIDEO Musa je kralj Dallasa! Zabio i postavio rekord, ali je njegova momčad doživjela šok

Petar Musa postao je rekorder FC Dallasa po broju golova u jednoj sezoni MLS-a, ali povijesni pogodak ostao je u sjeni nevjerojatnog preokreta. Dallas je protiv Charlotte FC-a vodio 2-0, no na kraju je izgubio 3-2.

Dallas je poveo u 22. minuti golom Logana Farringtona, a Musa je u 64. udvostručio prednost. Hrvatski napadač ušao je s klupe i ubrzo iskoristio ubačaj Santiaga Morena, svladavši iz neposredne blizine hrvatskog vratara Kristijana Kahlinu.

The best goal scorer in FC Dallas history. https://t.co/54nXb4mwFu — FC Dallas (@FCDallas) October 11, 2026

A onda se sve raspalo za Dallas. Idan Toklomati smanjio je zaostatak u 70. minuti, a Harry Toffolo samo četiri minute poslije zabio za 2-2. Kada se činilo da će susret završiti podjelom bodova, Toklomati je svojim drugim golom, u drugoj minuti sudačke nadoknade, kompletirao preokret i donio Charlotteu pobjedu. Kahlina je upisao četiri obrane.

Musa je svojim 19. prvenstvenim golom ove sezone postavio novi klupski rekord Dallasa. Dosadašnja granica iznosila je 18 golova, a držali su je Jason Kreis (1999.), Kenny Cooper (2008.), Jesús Ferreira (2022.) i sam Musa iz prošle sezone.

Hrvatski reprezentativac trenutačno je drugi strijelac MLS-a, iza Lionela Messija koji je postigao 23 gola. Prema podacima kluba, Musa je u 84 prvenstvena nastupa za Dallas zabio 53 gola, čime se izjednačio s Jesúsom Ferreirom na drugome mjestu ljestvice najboljih strijelaca u povijesti kluba.

POGLEDAJTE SAŽETAK UTAKMICE: