Obavijesti

Sport

Komentari 1
TRPA I NE STAJE

VIDEO Musa je kralj Dallasa! Zabio i postavio rekord, ali je njegova momčad doživjela šok

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Musa je kralj Dallasa! Zabio i postavio rekord, ali je njegova momčad doživjela šok
Foto: Raymond Carlin III
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

CHARLOTTE - DALLAS 3-2 Musa srušio klupski rekord Dallasa s 19 golova, ali slavlje je pokvario šokantan preokret Charlottea za 3-2!

Admiral

Petar Musa postao je rekorder FC Dallasa po broju golova u jednoj sezoni MLS-a, ali povijesni pogodak ostao je u sjeni nevjerojatnog preokreta. Dallas je protiv Charlotte FC-a vodio 2-0, no na kraju je izgubio 3-2.

Dallas je poveo u 22. minuti golom Logana Farringtona, a Musa je u 64. udvostručio prednost. Hrvatski napadač ušao je s klupe i ubrzo iskoristio ubačaj Santiaga Morena, svladavši iz neposredne blizine hrvatskog vratara Kristijana Kahlinu. 

A onda se sve raspalo za Dallas. Idan Toklomati smanjio je zaostatak u 70. minuti, a Harry Toffolo samo četiri minute poslije zabio za 2-2. Kada se činilo da će susret završiti podjelom bodova, Toklomati je svojim drugim golom, u drugoj minuti sudačke nadoknade, kompletirao preokret i donio Charlotteu pobjedu. Kahlina je upisao četiri obrane.

Musa je svojim 19. prvenstvenim golom ove sezone postavio novi klupski rekord Dallasa. Dosadašnja granica iznosila je 18 golova, a držali su je Jason Kreis (1999.), Kenny Cooper (2008.), Jesús Ferreira (2022.) i sam Musa iz prošle sezone.

Hrvatski reprezentativac trenutačno je drugi strijelac MLS-a, iza Lionela Messija koji je postigao 23 gola. Prema podacima kluba, Musa je u 84 prvenstvena nastupa za Dallas zabio 53 gola, čime se izjednačio s Jesúsom Ferreirom na drugome mjestu ljestvice najboljih strijelaca u povijesti kluba.

POGLEDAJTE SAŽETAK UTAKMICE:

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
VIDEO Hajduk - Dinamo 2-1: 'Bili' srušili 'modre' u ludnici na Poljudu i zasjeli na vrh HNL-a
VIDEO: POTOP U SPLITU

VIDEO Hajduk - Dinamo 2-1: 'Bili' srušili 'modre' u ludnici na Poljudu i zasjeli na vrh HNL-a

Nevjerojatan kraj utakmice na Poljudu. Dinamo je na potopljenom terenu skoro došao do izjednačenja, ali Hajduk je izdržao. Za goste je zabio Beljo, domaće je počasti McKenna autogolom, a Bamba preokrenuo
BOSANKA JE SAMO USPOMENA Schumijev sin ponovno ljubi...
FOTO: MAZI GA I PAZI

BOSANKA JE SAMO USPOMENA Schumijev sin ponovno ljubi...

Sin legende Formule 1 Michaela Schumachera, Mick, ponovno je u središtu medijske pozornosti, no ovoga puta ne zbog utrka. Mladi vozač viđen je u zagrljaju nove djevojke, portugalske manekenke Clare Ramos

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026