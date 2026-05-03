VIDEO Musa ne staje, Dallas nokautirao Red Bullse u Teksasu

Hrvatski napadač Petar Musa (28) zabio je već deseti gol sezone i odveo FC Dallas do uvjerljive pobjede 2-0 nad New York Red Bullsima u sklopu 11. kola MLS-a. Time se popeo na vrh liste strijelaca MLS-a, a Dallas prekinuo seriju od četiri utakmice bez pobjede.

Musa je u 54. minuti preuzeo loptu Rana Binyamina s vrha kaznenog prostora i preciznim udarcem iz desnog kuta poslao loptu u mrežu za vodstvo 1-0. Desetim golom sezone izjednačio se sa Samom Surridgeom iz Nashvillea na vrhu ljestvice strijelaca MLS-a.

Debitant Samuel Sarver postavio je konačnih 2-0 u 88. minuti glavom nakon ubačaja Logana Farringtona i time zapečatio sudbinu Red Bullsa.

New York je dominirao posjedom lopte s 61 posto, ali Dallas ih je nadigrao u udarcima 12-7, a u udarcima u okvir gola čak 6-0. Red Bullsi su bez pobjede već pet utakmica zaredom, dok Dallas nastavlja uzlazni put u MLS-u.