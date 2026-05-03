Obavijesti

Sport

Komentari 2
DESETI GOL SEZONE

VIDEO Musa ne staje, Dallas nokautirao Red Bullse u Teksasu

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Musa ne staje, Dallas nokautirao Red Bullse u Teksasu
Foto: Daniel Kucin Jr./REUTERS

Petar Musa zabio je već deseti gol sezone i s time se popeo na vrh liste strijelaca MLS-a, a FC Dallas slavio je uvjerljivu pobjedu 2-0 nad New York Red Bullsima

Admiral

Hrvatski napadač Petar Musa (28) zabio je već deseti gol sezone i odveo FC Dallas do uvjerljive pobjede 2-0 nad New York Red Bullsima u sklopu 11. kola MLS-a. Time se popeo na vrh liste strijelaca MLS-a, a Dallas prekinuo seriju od četiri utakmice bez pobjede.

KAKVA PRIČA VIDEO Hrvat postao senzacija MLS-a! Kao golman zabio gol u zadnjim sekundama utakmice
VIDEO Hrvat postao senzacija MLS-a! Kao golman zabio gol u zadnjim sekundama utakmice

Musa je u 54. minuti preuzeo loptu Rana Binyamina s vrha kaznenog prostora i preciznim udarcem iz desnog kuta poslao loptu u mrežu za vodstvo 1-0. Desetim golom sezone izjednačio se sa Samom Surridgeom iz Nashvillea na vrhu ljestvice strijelaca MLS-a.

Debitant Samuel Sarver postavio je konačnih 2-0 u 88. minuti glavom nakon ubačaja Logana Farringtona i time zapečatio sudbinu Red Bullsa.

SUAREZOVA MAJSTORIJA VIDEO 'El pistolero' kao u starim danima. Pogledajte čudesan gol
VIDEO 'El pistolero' kao u starim danima. Pogledajte čudesan gol

New York je dominirao posjedom lopte s 61 posto, ali Dallas ih je nadigrao u udarcima 12-7, a u udarcima u okvir gola čak 6-0. Red Bullsi su bez pobjede već pet utakmica zaredom, dok Dallas nastavlja uzlazni put u MLS-u.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Odvela je UFC prvaka na sud i tražila polovicu imovine. Presuda ju je ostavila bez riječi
SUDSKA 'SAPUNICA'

FOTO Odvela je UFC prvaka na sud i tražila polovicu imovine. Presuda ju je ostavila bez riječi

Israel Adesanya (36) jedan je od najboljih i najpoznatijih UFC boraca ove generacije. Nigerijac koji nastupa pod zastavom Novog Zelanda bio je dvostruki prvak u srednjoj kategoriji u UFC-u, a mnogi ga smatraju jednim od najboljih u povijesti svoje kategorije. Ipak, Adesanya nije punio naslovnice samo zahvaljujući sjajnoj sportskoj karijeri. Puno je pažnje privukla njegova veza s Charlotte Powdrell, koja je tražila polovicu njegovog bogatstva od 15 milijuna dolara, ali neuspješno!
Fatalna Brazilka besplatno časti fanove intimnim fotografijama
FOTO: LETICIA BUFONI

Fatalna Brazilka besplatno časti fanove intimnim fotografijama

Leticia Bufoni je jedno od vodećih imena u svijetu skateboarda. Brazilsko-američka sportašica i poduzetnica, postala je jedna od najutjecajnijih žena u ekstremnim sportovima. Nedavno je otvorila platformu za odrasle

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026