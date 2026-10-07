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VIDEO Na aerodromu u Splitu čekali Yamala i Pedrija. Na kraju su bili razočarani i ljuti

Piše Ivan Tomašković,
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VIDEO Na aerodromu u Splitu čekali Yamala i Pedrija. Na kraju su bili razočarani i ljuti
Foto: Antonio Bronic
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Među navijačima je bilo dosta simpatizera Barcelone koji su sa sobom donijeli dresove u nadi da će dobiti autograme svojih omiljenih igrača

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Španjolska reprezentacija nakon 2-1 pobjede u Splitu protiv Hrvatske odmah se nakon susreta zaputila prema aerodromu. Tamo ju je čekao povratni let, ali ondje se okupilo dvadesetak navijača. Među njima je bilo dosta simpatizera Barcelone koji su sa sobom donijeli dresove i druge rekvizite u nadi da će dobiti autograme svojih omiljenih igrača. 

Navijači su najviše dozivali Yamala i Pedrija te im pružali dresove, no dvojac Barcelone prošao je pokraj okupljenih bez zaustavljanja. Takva reakcija razočarala je dio navijača koji su ih čekali na aerodromu.

- Srami se, Pedri - doviknuo je jedan od navijača Pedriju. 

@maticzeka Pedri leaving Croatia 👋🏼 #pedri#fcbarcelona#barcelona#footballtiktok#fyp ♬ suono originale - Irene Buggea

Yamal se također nije zaustavljao kako bi podijelio autograme.

Navijači su tako nakon čekanja ostali bez potpisa zbog kojih su došli na aerodrom, a kratki susret sa zvijezdama Barcelone završio je znatno drukčije nego što su očekivali. Španjolski reprezentativci nisu se dugo zadržavali u Splitu te su odmah nakon utakmice krenuli kući.

@maticzeka Lamine Yamal leaving Croatia 😬 #fyp#footballtiktok#lamineyamal#fcbarcelona#yamal ♬ AURA of GLORY - Ogryzek

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