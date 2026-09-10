VIDEO Na tribinama roditelji, a on kapetan Dinama! Emocije su svladale Godu nakon utakmice

Dinamo je prošao prvu prepreku u Kupu i pobijedio Bedem iz Ivankova 4-0. Bila je to prava fešta u Slavoniji, "modri" su bez većih problema pobijedili niželigaša i sada se okreću HNL-u. Kapetansku vrpcu na toj utakmici nosio je Bruno Goda za kojeg je ovo bio poseban susret. Nakon dvoboja sustigle su ga emocije.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Bedem - Dinamo 0-4

Pokretanje videa... VIDEO Golovi na utakmici Bedem - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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Naime, Goda je rodom iz Županje pa su na tribine stigli i njegovi roditelji. Pred njima je zaigrao kao kapetan voljenog kluba pa je pustio i suzu radosnicu.

- Jako mi puno to znači. Jako sam sretan zbog ovoga dana - rekao je Goda suznih i ponosnih očiju.

Ipak, uspio se kasnije sabrati.

- Bilo je jako lijepo igrati u ovoj atmosferi, svaka čast domaćinu, potrudili su se. Sretni smo zbog rezultata i pobjede, bilo je tu puno novih i mladih igrača, dobro su se snašli i pokazali kvalitetu, da se na njih može računati u budućnosti. U Osijeku idemo na pobjedu, spremit ćemo se. Neki igrači su ostali u Zagrebu da se ne troše na put i maksimalno spremni ćemo dočekati Osijek - poručio je Goda.

Dinamu sada slijedi Osijek na Opus Areni (subota, 17 sati) što mu je prvi derbi sezone. Osijek je do sada gubio utakmice s Rijekom i Hajdukom, a bit će i uzdrman šokantnim ispadanjem iz Kupa od drugoligaša Segeste. "Modri" su jedva srušili Goricu u zadnjem kolu te su sada na drugom mjestu s 13 bodova. Isto toliko ima i prvi Hajduk, ali s utakmicom više.