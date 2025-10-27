Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma. Na otvaranju 11. kola, u petak, Hajduk je bez većih problema pobijedio Goricu 3-1 na gostovanju u Turopolju. U subotu je Istra na Maksimiru pobijedila Lokomotivu 2-1, a nešto kasnije je Slaven odnio sa tri boda iz Varaždina. Derbi Rijeke i Osijeka prebačen je na ponedjeljak te je domaćin bio bolji s 4-2, a u zadnjoj utakmici je Vukovar šokirao Dinamo u Vinkovcima. Hajduk se nakon 11 kola odvojio te ima tri boda ispred Dinama, a Vukovar se izjednačio s Osijekom na 9. mjestu
VIDEO Najbolji trenuci 11. kola: Hajduk na čelu kolone, sjajna pobjeda Rijeke, šok za Dinamo
