Obavijesti

Sport

Komentari 0
SVE NA JEDNOM MJESTU

VIDEO Najbolji trenuci 11. kola: Hajduk na čelu kolone, sjajna pobjeda Rijeke, šok za Dinamo

Piše Jakov Drobnjak,
VIDEO Najbolji trenuci 11. kola: Hajduk na čelu kolone, sjajna pobjeda Rijeke, šok za Dinamo
29
Foto: PIXSELL/

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma. Na otvaranju 11. kola, u petak, Hajduk je bez većih problema pobijedio Goricu 3-1 na gostovanju u Turopolju. U subotu je Istra na Maksimiru pobijedila Lokomotivu 2-1, a nešto kasnije je Slaven odnio sa tri boda iz Varaždina. Derbi Rijeke i Osijeka prebačen je na ponedjeljak te je domaćin bio bolji s 4-2, a u zadnjoj utakmici je Vukovar šokirao Dinamo u Vinkovcima. Hajduk se nakon 11 kola odvojio te ima tri boda ispred Dinama, a Vukovar se izjednačio s Osijekom na 9. mjestu

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Bolje barata skijama nego haljinom. Provirile su joj gaćice
PROVOKATIVNA LINDSEY

FOTO Bolje barata skijama nego haljinom. Provirile su joj gaćice

Lindsey Vonn na dodjeli nagrada ESPY prošlog ljeta pojavila se u haljini dubokog proreza koja je baš nije slušala. Prošle se godine vratila natjecateljskom skijanju nakon uklanjanja dijela kosti iz koljena
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Vukovar - Dinamo 1-0: Debakl 'modrih'! Izgubili su od zadnje momčadi, Splićani slave
PORAZ ZAGREPČANA

VIDEO Vukovar - Dinamo 1-0: Debakl 'modrih'! Izgubili su od zadnje momčadi, Splićani slave

Vukovar je odigrao sjajnu utakmicu i šokirao Dinamo u Vinkovcima te pobijedio 1-0 golom Puljića. "Modri" u napadu nisu ništa stvorili te su odigrali izrazito slabu utakmicu. 'Modri' zaostaju tri boda za Hajdukom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025