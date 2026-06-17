VIDEO Najljepša nogometašica iz Hrvatske gađala prečku s kolegicom: 'Za koga navijate?'

Jedna od najljepših nogometašica svijeta, povremena hrvatske reprezentativka Ana Maria Marković svoju nogometnu karijeru gradi preko Atlantika.

Nakon turbulentnih epizoda u portugalskoj Bragi i Damaienseu, Ana Maria je u kolovozu 2025. godine potpisala za Brooklyn FC, klub u elitnoj američkoj USL Super League.

Foto: Instagram

Njezina suigračica u Brooklyn FC-u je Amerikanka Leah Scarpelli. Njih dvije natjecale su se u gađanju prečki. Od tri pokušaja Ana Maria je pogodila dva puta, a Scarpelli ni jednom. Marković je nosila dres Hrvatske, dok je njena suigračica u klubu imala dres Engleske. U ovom slučaju, već je 1-0 za Hrvatsku. Marković jedva čeka nastup Modrića i društva te je pitala pratitelje koga podržavaju.